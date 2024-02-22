الهلال باختن به ایرانی ها را بلد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال و سپاهان در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شامگاه پنج‌شنبه ۳ اسفند به مصاف هم می‌روند که این بازی تکلیف تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی این دوره از مسابقات را مشخص خواهد کرد.

در دیدار رفت که به میزبانی ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد، تیم الهلال موفق شد با نتیجه ۳ بر یک میزبان خود را شکست دهد و به همین جهت دست بالاتر را در دیدار برگشت نسبت به شاگردان «ژوزه مورایس» دارد.

سایت عربی «sport۳۶۰» در گزارشی به این بازی پرداخته و در آن عنوان کرده است که تیم الهلال باختن به تیم‌های ایرانی را بلد نیست و با این تیتر خود برای سپاهان پیش از شروع بازی، کُری خوانی کرده است.

در مطلب این سایت آمده است: تیم الهلال در ۹ بازی اخیر خود با تیم‌های ایرانی، ۸ بار پیروز از زمین خارج شده و تنها یک بازی به نتیجه تساوی رسیده است. همچنین این تیم توانسته در این ۹ بازی، ۲۲ بار دروازه ایرانی را باز کند. الهلال آمار بسیار خوبی دارد و بلد نیست برابر تیم‌های ایرانی شکست بخورد.