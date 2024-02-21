به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ضیغمی گفت: نظر به اینکه آئین‌نامه واردات خودرو جانبازان تغییر کرده و برخی جانبازان بر اساس آئین‌نامه، شرایط گروه انتخاب خودروی آنها جابه‌جا شده، لذا لازم است مجدداً ویرایش جدید صورت پذیرد.

وی افزود: حدود ۳ هزار جانباز واجد شرایط نیز نتوانستند در طرح واردات خودرو جانبازان ثبت‌نام اولیه کنند که بر همین اساس مقرر شد؛ این افراد هم با مراجعه با سامانه، ثبت‌نام اولیه خودروی خود را انجام دهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: به دلیل درخواست‌های مکرر جانبازان نسبت به تغییر خودروی انتخابی و همچنین افزوده شدن تعدادی خودرو جدید تصمیم گرفته شد فقط یک بار به کلیه جانبازان معزز اجازه داده شود در صورت تمایل مجدداً خودروی خود را ویرایش کنند. بر اساس اطلاعیه صادر شده جانبازان ویژه ۷۰ درصد ۶ و ۷ اسفند و سایر جانبازان ۷۰ درصد ۸ و ۹ اسفند جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد نیز ۱۰ تا ۱۲ اسفند می‌توانند به سامانه مراجعه و نسبت به ویرایش درخواست خود اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به جزئیات تغییر آئین‌نامه واردات خودروی جانبازان گفت: منع قانونی ۵ سال عدم فروش خودرو از آئین‌نامه حذف شده و جانبازان راساً می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.

وی اشاره کرد: بر اساس آئین‌نامه جدید چنانچه فرد جانباز اقدام به واردات کند کلیه مراحل مربوط به اخذ خدمات پس از فروش، استاندارد، محیط زیست، امور گمرکی و شماره‌گذاری را شخصاً باید انجام دهند. مگر آنکه قبلاً خودرو انتخابی وارد کشور شده و مراحل استاندارد و محیط‌زیست را طی کرده باشد که در این صورت دو مرحله استاندارد و محیط زیست را لازم نیست انجام دهد.

ضیغمی اظهار کرد: تمام تلاش وزارت صنعت معدن و تجارت آن است که کلیه جانبازان مشمول در کمترین زمان خودروی درخواست خود را دریافت کنند و چنانچه بانک مرکزی ارز مورد نیاز خودروهای مذکور را تأمین کنند به سرعت می‌توان واردات خودرو جانبازان را آغاز کرد.