به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز چهارشنبه در آئین تجلیل از هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا پسرانه خرمآباد که به مناسبت روز جوان برگزار شد، با بیان اینکه جمعیت جوان یکی از اصلیترین مؤلفههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع به شمار میرود، اظهار داشت: جوانان نقش حیاتی و مؤثری را در رشد و پیشرفت یک کشور ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه هنرستان هنرهای زیبا مرکز تربیت هنرمند است و در تربیت هنرمندان خلاق، متعهد و کارآمد برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز کشور اثرگذار است، اظهار کرد: هزینهکردن در این هنرستان نوعی سرمایهگذاری است و بازخورد آن را خواهیم دید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اینکه تجربه، هنر و دانش هنرجویان دیروز و استادان امروز پشتوانه این هنرستانها و دانشگاهها هستند، افزود: فرهنگ و تمدن غنی ایران پشتوانه محکمی برای نسل امروز است.
روانشاد با اشاره به اینکه دانش و هنر همزاد هم هستند، بیان کرد: هنر تجلیگاه آفرینش است و در این میان تلاش هنرمندان میتواند به ارزش و اعتبار این فضای مهم شکل دیگری ببخشد.
وی با تأکید بر اینکه جریان آموزش هنر را باید به حوزه تربیت و آموزش پیوند داد، گفت: هنرستان هنرهای زیبا در ادوار مختلف هنرمندان صاحبنامی را به جامعه هنری استان و کشور تحویل داده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی پروژه هنرستان هنرهای زیبا، گفت: امیدواریم با افتتاح این طرح امکانات مناسبتری برای هنرجویان فراهم شود.
روانشاد با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم تأکید کرد: پویش «هنرجویان امروز، آیندهسازان فردا» در این هنرستان راهاندازی شود و از هنرجویانی که علاوه بر تولید آثار هنری در انتخابات نیز مشارکت داشته باشند تقدیر به عمل خواهد آمد.
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