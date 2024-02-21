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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

در چهارمین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران؛

عضو شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

عضو شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

عضو شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه‌های ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه‌های ایران بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با این عضو شورای شهر تهران به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.

کد مطلب 6033768

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