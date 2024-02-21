عضو شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با این عضو شورای شهر تهران به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
عضو شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با این عضو شورای شهر تهران به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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