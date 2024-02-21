به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه، مهدی فرمانیان معاون علمی و فناوری مجمع جهانی اهل بیت (ع) از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.
فرمانیان در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش رسانهها در بیان جنایات رژیم صهیونیستی گفت: فضای رسانههای برخط و مجازی از فضای حقیقی جلو افتاده و تأثیرگذارتر هستند، به نظر من، اولینبار در طول این ۷۵ سال که از اشغال فلسطین میگذرد، مردم جهان به دلیل فعالیت خوب برخی از این رسانهها متوجه شدند در فلسطین چه خبر است.
وی افزود: همانطور که میدانید جهان در یک بایکوت خبری بود و از جنایات رژیم صهیونیستی خبر نداشت. اما رسانهها توانستند مقداری از مظلومیت فلسطین را نشان دادند و البته برای این کار بالای ۱۰۰ شهید دادند، این نشان میدهد خبرنگاران برای رساندن خبر مظلومیت فلسطین چقدر هزینه دادند.
معاون علمی و فناوری مجمع جهانی اهل بیت (ع) در پایان گفت: پیش از جریانات رسانهای درباره غزه به ندرت این حجم از حضور مردم برای دفاع از مردم فلسطین را داشتیم و امیدوارم ادامه پیدا کند. البته به نظرم دوباره طوفان الاقصی در حال فراموشی است و باید رسانهها تلاش بیشتری برای نشان دادن جنایات رژیم صهیونیستی کنند.
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