  1. فرهنگ و ادب
  2. نمایشگاه رسانه های ایران
۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۵

با حضور معاون اول رییس‌جمهور؛

نمایشگاه رسانه‌های ایران چهارشنبه به ایستگاه پایانی می‌رسد

نمایشگاه رسانه‌های ایران چهارشنبه به ایستگاه پایانی می‌رسد

مراسم اختتامیه بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران فردا چهارشنبه ۲ اسفند با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران فردا چهارشنبه ۲ اسفند در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

تقدیر از غرفه‌های برتر و رونمایی از «ایران‌رسانه»، سامانه جامع خدمات معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازجمله برنامه‌های جنبی مراسم اختتامیه این‌نمایشگاه هستند.

این‌مراسم با حضور محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه است.

بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، که از یکشنبه، ٢٩ بهمن آغاز شده، تا فردا (چهارشنبه، دوم اسفند) در مصلی امام خمینی (ره) برپا خواهد بود.

مراسم اختتامیه این‌رویداد از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می‌شود.

کد مطلب 6033144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها