به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران فردا چهارشنبه ۲ اسفند در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

تقدیر از غرفه‌های برتر و رونمایی از «ایران‌رسانه»، سامانه جامع خدمات معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازجمله برنامه‌های جنبی مراسم اختتامیه این‌نمایشگاه هستند.

این‌مراسم با حضور محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه است.

بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، که از یکشنبه، ٢٩ بهمن آغاز شده، تا فردا (چهارشنبه، دوم اسفند) در مصلی امام خمینی (ره) برپا خواهد بود.

مراسم اختتامیه این‌رویداد از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می‌شود.