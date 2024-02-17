به گزارش خبرگزاری مهر، دو مناظره سیاسی «نقش مشارکت مردم در بازنمایی اقتدار ایران در سطح بین‌الملل» و «ساختار حزبی و تأثیرگذاری در انتخابات ۱۱ اسفند» فردا یکشنبه ۲۹ بهمن در نخستین روز از برگزاری نمایشگاه رسانه‌های ایران در بخش «پاتوق انتخابات» این‌نمایشگاه برگزار می‌شود.

زمان برگزاری مناظره «نقش مشارکت مردم در بازنمایی اقتدار ایران در سطح بین‌الملل» با حضور عبدالرضا فرجی‌راد سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان و جواد منصوری سفیر پیشین ایران در چین ساعت ۱۳:۳۰ است.

مناظره‌ «ساختار حزبی و تأثیرگذاری در انتخابات ۱۱ اسفند» هم با حضور مجتبی اکبری فعال سیاسی اصولگرا و جلال محمدلو فعال سیاسی اصلاح‌طلب ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.