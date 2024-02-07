به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیروی مدیرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تشریح برنامههای بینالمللی «نمایشگاه رسانههای ایران» گفت: ایننمایشگاه پس از وقفه ۶ سال برگزار میشود و قرار است اداره کل رسانههای خارجی در حوزه بینالملل در چند بخش عمده بهصورت جدی و با مشارکت و همکاری برخی از دفاتر رسانههای خارجی مقیم در کشور و فعالان حوزه فلسطین و مقاومت و دعوت تعدادی از چهرههای برجسته و شخصیتهای رسانهای در حوزه بینالملل، در آن حضوری پررنگ داشته باشد.
وی با اشاره به عملیات بزرگ طوفان الاقصی توسط رزمندگان حماس، جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و بهویژه اهالی غزه و شهادت اهالی فلسطین و خبرنگارانی از رسانههای مختلف توسط این رژیم، گفت: در این شرایط تصمیم بر آن شد تا در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، تلاش کنیم تا صدای ملت فلسطین را به گوش جهانیان برسانیم.
مدیرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برپایی «غرفه غزه» در این نمایشگاه خبر داد و گفت: ایننمایشگاه فرصتی فراهم میسازد تا رسانههای متعهد و فعالان حوزه مقاومت با حضور در نمایشگاه در جهت آگاهسازی و تبیین جنایات رژیم صهیونیستی بخشی را با عنوان «غرفه غزه» در نمایشگاه راهاندازی کنند. برگزاری نشستهای تخصصی و نیز برگزاری نشستهای عمومی و آموزشی در قالب برپایی غرفه و برگزاری کارگاه از دیگر برنامههای بینالمللی «نمایشگاه رسانههای ایران» به شمار میرود.
بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران، با نام و رویکرد جدید، توسط معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شعار «نجستم همیشه جز از راستی» از ۲۹ بهمن تا دوم اسفند در مصلی امام خمینی (ره) برگزار میشود.
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