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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

توسط ستاد برگزاری رویداد؛

ساعت فعالیت نمایشگاه رسانه‌های ایران مشخص شد

ساعت فعالیت نمایشگاه رسانه‌های ایران مشخص شد

ستاد برگزاری بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران ساعات برگزاری این رویداد را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت فعالیت و حضور در بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران توسط ستاد برگزاری این رویداد اعلام شد.

به این ترتیب درب‌های سالن شبستان مصلی امام خمینی (ره) از یکشنبه ۲۹ بهمن تا چهارشنبه دوم اسفند از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۸:۳۰، به روی علاقمندان برای حضور و بازدید از نمایشگاه رسانه‌های ایران باز خواهد بود.

در مدت زمان برگزاری نمایشگاه علاوه بر حضور بیش از ۶۰۰ غرفه از رسانه‌های سراسر کشور، کارگاه‌های آموزشی با تدریس اساتید حوزه رسانه، نشست‌های مختلف حول محورهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و رویدادهای متنوعی برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

ستاد برگزاری نمایشگاه، یک غرفه ویژه غزه نیز در طول مدت برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته است.

بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، با نام و رویکرد جدید، توسط معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شعار «نجستم همیشه جز از راستی» از ۲۹ بهمن تا دوم اسفند در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 6023192

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