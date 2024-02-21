به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و مس رفسنجان در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر با قضاوت «پیام حیدری» به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر صفر به سود مس به پایان رسید.

گل‌های این دیدار را جلال الدین علی محمدی (۱۶، ۵۵) و سجاد شهباززاده (۷۸) برای مس به ثمر رساند.

شکست نساجی در نیمه اول

تیم فوتبال نساجی مازندران با هدایت «لوکاس آلکاراز» امیدوار است در نیم فصل دوم لیگ برتر بتواند ناکامی‌های نیم فصل نخست را که این تیم تحت هدایت «مهدی رحمتی» بود جبران کند و در مقابل هم «محرم نویدکیا» که در آغاز نیم فصل دوم هدایت تیم مس رفسنجان را برعهده گرفته است امیدوار است عملکرد موفقی در این دیدار به نمایش بگذارد.

در نیمه اول این دیدار تیم فوتبال مس رفسنجان شروع خوبی داشت و توانست کنترل بازی را در اختیار بگیرد.

در دقیقه ۱۶ در حالی که مس حملات خود را ادامه می‌داد جلال الدین علی محمدی در پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و با یک ضربه روی زمین دقیق توانست توپ را به گوشه دروازه نساجی برساند و یک بر صفر تیمش را پیش بیندازد.

نیمه اول این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود مس رفسنجان به پایان رسید.

محرم نویدکیا و لوکاس آلکاراز

نیمه دوم

با آغاز نیمه دوم، این تیم مس بود که همچنان تیم برتر میدان بود و عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت.

در دقیقه ۵۵ چند پاس کوتاه از سوی بازیکنان مس موجب شد توپ در نزدیکی‌های نقطه پنالتی به «جلال الدین علی محمدی» برسد و او هم با یک ضربه دقیق موفق شد برای بار دوم دروازه نساجی را باز کند.

در ادامه این دیدار هم همچنان بازیکنان مس بودند که کنترل بازی را در اختیار داشت و در دقیقه ۷۸ سجاد شهباززاده موفق شد سومین گل مس را هم به ثمر برساند.

این دیدار در پایان با برتری ۳ بر صفر به سود مس به پایان رسید و شاگردان نویدکیا با ۱۹ امتیاز در رده دهم باقی ماندند. تیم فوتبال نساجی هم با ۱۱ امتیاز به دلیل تفاضل گل ضعیف‌تر نسبت به صنعت نفت در انتهای جدول قرار گرفت.