به گزارش خبرنگار مهر، سیامک نعمتی هافبک تیم فوتبال تراکتور پس از شکست دو بر صفر عصر چهارشنبه تیمش برابر پرسپولیس گفت: من امروز در تیم فوتبال تراکتور بازی می‌کنم و باید تمام توانم را برای موفقیت این تیم بگذارم.

بازیکن سابق پرسپولیس ادامه داد: مجموعه تیم تراکتور در دیدار با پرسپولیس تلاش کردند تا به پیروزی برسیم اما نشد. هواداران تراکتور هم بدانند مانند نیم فصل اول نمی‌گذاریم این روند ادامه دار باشد.

وی افزود: ما در این دو بازی به لحاظ بدنی آماده نبودیم اما امیدوارم در ادامه به شرایط ایده‌آل خودمان برسیم و بتوانیم دل هواداران تراکتور را شاد کنیم.

نعمتی ادامه داد: خیلی دوست داشتم امروز همه هواداران دو تیم در ورزشگاه حضور داشتند، چرا که زیبایی فوتبال به تماشاگرانش است و بدون آنها لذتی ندارد. مطمئن باشید اگر هواداران در ورزشگاه حضور داشتند بازی جذاب‌تر از این می‌شد.