کریم بوستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم فوتبال فولاد خوزستان اظهار داشت: فولاد تیم پر طرف دار و بزرگی است و در گذشته بازیکنان زیادی را هم به تیم ملی فوتبال کشور تحویل داده، البته آن زمان‌ها فولاد خوزستان مدیران و تشکیلات قوی داشت و جزو تیم‌های بزرگ فوتبال ایران بود و حرف‌های زیادی برای گفتن داشت.

وی با اشاره به مشکلات این باشگاه ادامه داد: مشکلات تیم فوتبال فولاد برای امسال نیست بلکه از فصل گذشته آغاز شد و با تغییرات متوالی در بخش مدیریتی و کادر فنی روز به روز شرایط این تیم را بدتر کرد. مدیرانی هم که به فولاد آمدند بدون برنامه و بدون اینکه کارنامه مربیان را در نظر بگیرند، برای این تیم مربی انتخاب کردند. از طرفی بازیکنانی را جذب کردند که در حد و اندازه‌های فولاد نبودند و تنها با رابطه‌هایی که مدیر برنامه‌هایشان داشتند به فولاد رسیدند.

مسؤولان بدانند فولاد در خطر است

پیشکسوت فوتبال خوزستان در خصوص بلاتکلیفی سرمربی فولادی‌ها در نیم فصل دوم گفت: در حال حاضر مدیران باشگاه فولاد باید تمام تلاش خود مربی را برای این تیم انتخاب کنند که بتواند به این تیم کمک کند. فولاد در شرایط سختی است و احمد آل نعمه واقعاً جرأت به خرج داده تا مشخص شدن تکلیف سرمربی این تیم هدایت فولاد را برعهده گرفته است. مسؤولان فوتبال فولاد باید این را بدانند که یکی از بهترین تیم‌های فوتبال ایران و آسیا در حال سقوط است و باید کسی را انتخاب کنند که بتواند تیم را در رده‌های بالای جدول نگه دارد.

بوستانی افزود: فولاد هواداران بسیار خوبی دارد و در سرما و گرما همیشه در کنار تیم خود بوده و هستند و اصلاً روا نبود که تیم فولاد به اینجا برسد. ما می‌دانیم بازیکنانی که در سطح بالایی قرار ندارند و در شأن نام فولاد نیستند چگونه به این تیم آمدند. مدیر برنامه‌ها تنها می‌خواهند به پول خود برسند اما این مدیران باشگاه هستند که باید هوشیار باشند. در همین فصل بازیکنانی هستند که ۲ میلیارد قیمت دارند اما قرارداد ۱۲ میلیاردی با فولاد بسته‌اند.

سرطانی که درمان ندارد

مدیر فنی فعلی تیم فوتبال استقلال ملاثانی در پاسخ به این سوال که چرا فوتبال خوزستان همیشه درگیر حواشی است عنوان کرد: فولاد دچار سرطانی شده است که دارو ندارد و با هیچ چیز درمان نمی‌شود و اگر در بازی‌های آینده خود شکست بخورد و دچار تزلزل شود در بین تیم‌های سقوط کننده قرار می‌گیرد. فولاد در گذشته مدیران موفق زیاد داشت اما امیدوارم رضائیان هم به یکی از آن مربیان موفق تبدیل شود و فولاد را از این وضعیت نجات دهد.

گل محمدی فرشته نجات فولاد

مربی سابق تیم فوتبال استقلال تهران درباره اینکه گفته می‌شود مدیران باشگاه فولاد به دنبال آوردن یحیی گل محمدی برای هدایت این تیم هستند گفت: یحیی گل محمدی مربی با شخصیت و کار بلدی است و اگر شرایط را برای او فراهم کنند می‌تواند موفق شود در شرایط کنونی از او نه باید سهمیه لیگ قهرمانان بخواهند و نه رسیدن به نایب قهرمانی، چرا که او باید بیاید تا بتواند تیم را در بالای جدول نگه دارد تا در معرض سقوط نباشد. او در زمان حضورت در پرسپولیس توانایی‌های خود را نشان داده است و می‌تواند به فولاد کمک کند.

آرزوی من است که یحیی به فولاد بیاید

پیشکسوت فوتبال خوزستان تأکید کرد: هرچند در حال حاضر هم اگر بیاید باید با همین بازیکنانی که دارد کار کند اما می‌تواند تیم را در رده‌های بالا نگه دارد و فصل آینده با نظر خود بازیکنان را جذب کند و بار دیگر فولاد را در جمع مدعیان و ایران و آسیا ببینیم. آرزوی من این است که گل محمدی به فولاد بیاید چرا که هم از مجبوبیت خاصی در اهواز برخوردار است. با توجه به اینکه خودش در فولاد بازی کرده و می‌داند در فولاد باید چطور کار کند و مشکلات را حل کند.

فوتبال خوزستان مریض است

بوستانی با بیان اینکه فوتبال خوزستان مریض است و باید فکری به حال آن شود گفت: فوتبال خوزستان مریض است و باید واقعاً فکری به حال آن کنند در حال حاضر استان خوزستان ۳ نماینده در لیگ برتر دارد اما همه این تیم‌ها در بخش مدیریتی دچار مشکل هستند. شرایط را اگر برای مربیانی که خودشان در اهواز بازی می‌کردند فراهم شود تیم‌های خوبی را می‌توانیم داشته باشیم. تیم فوتبال صنعت نفت که امروز سهراب بختیاری زاده را روی نیمکت خود دارد باید به او زمان بدهند تا بتواند کاری که می‌خواهد انجام دهد. اگر سهراب را هم بخواهند بعد از چند بازی برکنار کنند چیزی حل نمی‌شود.

مسؤولان صنعت نفت مدیریت نمی‌کنند

مدیر فنی فعلی تیم فوتبال استقلال ملاثانی در خصوص وضعیت صنعت نفت آبادان دیگر تیم خوزستانی تصریح کرد: اتفاقاتی که در گذشته برای عبدالله ویسی افتاده بود امروز برای سهراب در حال رخ دادن است. چرا خانواده یک بازیکن برای اینکه در تیم صنعت نفت حضور داشته باشد باید سرمربی تیم را تهدید کنند؟ مسؤول کنترل کردن این اتفاقات کیست؟ مدیران این باشگاه باید همواره تلاش کنند تا بتوانند شرایط را برای مربیانی که در این تیم حضور پیدا می‌کنند فراهم کند.

تلاش خوزستانی‌ها برای ماندن در لیگ

مربی سابق تیم فوتبال استقلال تهران در پایان با اشاره به استقلال خوزستان گفت: تیم فوتبال استقلال خوزستان هم در این فصل با سختی به لیگ برتر رسیده است. این تیم مدیران فوتبالی خوبی دارد، هرچند با توجه به شرایطی که داشتند نتوانستند در نیم فصل اول بازیکنان خوبی بگیرند اما برای نیم فصل دوم خیلی خوب خود را تقویت کرده‌اند. امیدوارم بتوانند خود را در لیگ برتر نگهدارند تا ۳ نماینده خوزستان در لیگ حضور داشته باشند.