به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی پور یوسفی عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه جشنواره رخداد ملی رسانه‌ای سردار تا سردار در رشت اظهار کرد: رویداد سردار تا سردار با محوریت رسانه به اوج خود رسید و مسیرش را با موفقیت پیش می‌برد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با تاکید بر لزوم معرفی مفاخر فرهنگی و اعتقادی گیلان بیان کرد: شخصیت پردازی گیلان باید در برش هنری و رسانه‌ای قرار گیرد.

حجت الاسلام پور یوسفی با بیان اینکه گیلان دارای غنای فرهنگی بالایی است، گفت: پیوند فرهنگی میرزا کوچک خان و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یک سده غفلت رسانه‌ای رو فرهنگی را پوشش دهیم.

وی با بیان اینکه جبهه رسانه‌ای و فرهنگی در خدمت شخصیت پردازی مفاخر باشند، افزود: غفلت‌های فراوانی در حوزه پرداختن به مفاخر فرهنگی و تبلیغی گیلان صورت گرفته است.