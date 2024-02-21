توقف گل گهر برابر پیکان/ فرار عنایتی از شکست در ثانیه پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل گهر سیرجان و پیکان در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان با قضاوت «احمد محمدی» به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید.

گل‌های این دیدار را «احمدرضا زنده روح» (۴۲) و «روبرتو تورس» (۹۰+۱) برای گل گهر سیرجان و حامد پاکدل (۸۷) و ابراهیم صالحی (۹۰+۴) برای پیکان به ثمر رساندند.

گل گهر به دنبال رسیدن به بالای جدول

تیم فوتبال گل گهر سیرجان با ۲۶ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی در این دیدار به رده چهارم جدول صعود می‌کند. شاگردان «مارینوس اوزونیدیس» در دیدارهای اخیر خود نتایج خوبی گرفته است و در ۷ دیدار آخری که در رقابت‌های رسمی به میدان رفته است ۴ برد و ۳ تساوی کسب کرده است.

پیکان به دنبال فرار از بحران

اما در مقابل، تیم پیکان با ۱۲ امتیاز در رده سیزدهم است و با هدایت «غلامرضا عنایتی» نتوانسته است نتایج خوبی کسب کند و آخرین پیروزی این تیم در لیگ برتر به هفته هفتم برابر استقلال خوزستان برمی‌گردد و از آن زمان به جز در دیدار برابر «ستارگان جوان تهران» در جام حذفی نتوانسته است به پیروزی برسد.

نیمه اول

در نیمه اول این دیدار این تیم گل گهر بود که عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت و در چند صحنه تلاش کرد خود را به دروازه پیکان برساند تا اینکه در اواخر نیمه و در دقیقه ۴۲ «احمدرضا زنده روح» موفق شد با یک ضربه سر دقیق دروازه پیکان را باز کند تا نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود سیرجانی‌ها به پایان برسد.

نیمه دوم

در نیمه دوم این دیدار باز هم این تیم گل گهر بود که کنترل توپ و میدان را در اختیار داشت و حملات بیشتری روی دروازه پیکان انجام داد و مسلط ظاهر شد.

در دقیقه ۷۳ سعید کوشکی فرصت داشت برای دومین بار گل گهر را به گل برساند اما شوت او با اختلاف اندکی از کنار دروازه ایمان صادقی به بیرون رفت تا این فرصت خوب برای سیرجانی‌ها از دست برود.

با رسیدن به دقیقه ۸۰ بازیکنان پیکان تلاش کردند خود را به یک سوم دفاعی گل گهر برساند و بتوانند با ایجاد فرصت گلزنی، بازی را به تساوی بکشانند.

در دقیقه ۸۷ بازیکنان پیکان در یکی از نخستین حملات جدی خود کار ترکیبی دقیقی را در محوطه جریمه گل گهر انجام دادند و «حامد پاکدل» موفق شد گل تساوی را برای پیکان به ثمر برساند.

اما تنها چند لحظه بعد در حالی که تیم گل گهر حمله تازه‌ای را آغاز کرده بود مدافعان پیکان در داخل محوطه جریمه مرتکب خطا شدند تا داور مسابقه نقطه پنالتی را به سود گل گهر اعلام کند و «روبرتو تورس» در دقیقه ۹۰+۱ از روی نقطه پنالتی یک بار دیگر گل گهر را پیش بیندازد.

اما تیم پیکان که قصد نداشت در این دیدار تن به شکست دهد حملات خود را ادامه داد و در دقیقه ۹۰+۴ «ابراهیم صالحی» موفق شد با یک ضربه سر پیکان را به گل تساوی برساند.

این دیدار در نهایت با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید. با این نتیجه تیم گل گهر با ۲۷ امتیاز در رده ششم جدول باقی ماند و پیکان هم با ۱۳ امتیاز در رده سیزدهم ایستادند.