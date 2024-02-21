به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فرجی بازیکن ذخیزه پرسپولیس پس از برد ۲ بر صفر پرسپولیس مقابل تراکتور گفت: عده‌ای از بازیکنان مصدوم و سرماخورده بودند. من دیشب تا صبح تب و لرز داشتم. متأسفانه به خاطر پنجره بسته، لیست بازیکنان خالی و دست مربی هم خالی بود. خودم به او گفتم که اگر نیاز بود، به تیم کمک کنم. خدا را شکر بردیم.

او ادامه داد: قهرمان سه‌گانه فوتبال ایران هستیم اما تنها ۳۰ درصد دریافتی داشتیم. واقعاً خجالت‌آور است. پارسال و دو فصل قبل هم هنوز طلب داریم. قراردادی که دو سال قبل بستیم، اگر آن زمان دریافت می‌کردیم، می‌توانستیم با آن پول کارهای زیادی انجام دهیم. الان با این تورمی که ایجاد شده، هنوز پول‌مان را دریافت نکرده‌ایم. حرف زیاد است، فقط امیدوارم روزهای سختی که سپری می‌کنیم، درست و شرایط خوب برای پرسپولیس ایجاد شود.

مدافع پرسپولیس درباره حاشیه‌های آخر بازی که باعث اخطار به علیرضا بیرانوند شد گفت: وحید کاظمی داور مسابقه گفت چون خودِ بیرانوند دکتر خواسته، می‌توانسته به او کارت بدهد. من قوانین داوری را نمی‌دانم و فقط به او گفتم که چرا کارت دادی و کاظمی هم دلیل این اخطار را درخواست حضور دکتر عنوان کرد. حالا باید بپرسیم که این درست است یا نه، ولی خبر بد این است که بیرانوند از بازی بعدی محروم شد.