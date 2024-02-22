دو ستاره پرسپولیس به دیدار با ذوب آهن می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته چهارشنبه دو اسفند به مصاف تراکتور تبریز رفت که این بازی با برتری دو بر صفر شاگردان «اوسمار ویه‌را» به پایان رسید تا این مربی برزیلی به اولین پیروزی خود همراه با پرسپولیس در لیگ برتر دست یابد.

سرخ‌ها به دلیل عدم صدور مجوز بازی، نتوانستند از «عبدالکریم حسن» و «اوستون ارونوف» دو بازیکن خارجی و جدید خود استفاده کنند. در همین راستا بخش امور بین‌الملل باشگاه پس از آن که با باز شدن پنجره زمستانی نقل و انتقالات، نسبت به ثبت درخواست مجوز بازی عبدالکریم حسن اقدام کرد، با ارسال مدارک، برای ارونوف نیز درخواست آی‌تی‌سی نمود و این دو ستاره پرسپولیس می‌توانند تیم خود را در بازی با ذوب آهن همراهی کنند.

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن چهارشنبه ۹ اسفند و از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان رو در روی هم قرار می‌گیرند.