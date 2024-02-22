۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۵۱

پیروزی پرسپولیس در دیدار تدارکاتی با گلزنی «باهویی»

تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در دیداری تدارکاتی تیم عقاب تهران را شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، شاگردان اوسمار ویه را امروز پنج‌شنبه ۳ اسفند در ورزشگاه کاظمی و در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم عقاب تهران رفتند و در پایان با تک گل نبیل باهویی به پیروزی رسیدند.

بازیکنان اصلی بازی دیروز مقابل تراکتور امروز ریکاوری کردند و سایر بازیکنان به همراه چند تن از امیدها در این بازی دوستانه برای پرسپولیس به میدان رفتند.

در دقیقه ۶۱، ارسال محمد بادپا در محوطه جریمه را مدافع عقاب با دست کنترل کرد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. نبیل باهویی این ضربه پنالتی را تبدیل به گل کرد تا تنها گل بازی به ثمر برسد.
عبدالکریم حسن، اوستون ارونوف و ابوالفضل بابایی در این بازی برای پرسپولیس به میدان رفتند.

بهنام روان پاک

