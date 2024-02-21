به گزارش خبرنگار مهر، سجاد محمدعلی‌نژاد در نشست دبیران کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور با معاونان فرهنگی و اجتماعی و فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جشنواره ملی رویش با بیان اینکه اعتقاد راسخ به توانمندی کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویی داریم، اظهار کرد: ۵۴ پارک علم و فناوری و ۲۸۰ مرکز رشد در کشور فعالیت می‌کنند.

وی عنوان کرد: ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان نیز داریم که ظرفیت خوبی برای حل مسائل کشور هستند و ما معتقدیم پارک‌های علم و فناوری باید با کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها مرتبط شوند.

محمدعلی‌نژاد با اشاره به اینکه کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها در کنار ویژگی‌های تحصیلی، هویت‌بخشی و رشد جنبه‌های شخصیتی را رقم می‌زنند، بیان کرد: در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ۱۲۰ هزار نفر به طور رسمی شاغل و ۷۵ درصد از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

سال گذشته بیش از ۲ هزار محصول فناورانه جدید در کشور تولید شد

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۲ محصول فناورانه جدید (که بازار دارد) در سال گذشته تولید شد، گفت: از این ۵۴ پارک، ۱۲ پارک در دانشگاه مسقر هستند و بقیه به صورت مستقل و یا دستگاهی هستند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: از آنجا که مبنای توسعه کشور در فرهنگ است، توسعه صنایع خلاق فرهنگی و اجتماعی اعم از تولیدات سینمایی، صنایع دستی و... در دستور کار و قوانین آنها در حال تحریر است.

وی افزود: یک دهم درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور جزو صنایع خلاق هستند این در حالی است که بیشترین صادرات محصولات هنری و خلاق از آمریکا است که توسعه فرهنگ مبتنی بر ایدئولوژی آمریکایی‌ در دنیا را دنبال می‌کند و ما تصمیم جدی بر حمایت صنایع خلاق و ایده‌های نوآورانه نقش آفرین و اثرگذار در کشورمان داریم.

فعالیت ۴۰۰ شرکت در پارک‌های علم و فناوری در حوزه صنایع خلاق

محمدعلی‌نژاد با اشاره به فعالیت ۴۰۰ شرکت در پارک‌های علم و فناوری در حوزه صنایع خلاق افزود: در موضوعات علوم انسانی کارهای فناورانه و نوآورانه بسیار کم است که در جهت تقویت این حوزه بعد از ماه مبارک رمضان تور فناوری برای دانشجویان و دانش‌آموزان علوم انسانی برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نوآوری‌های اجتماعی باید برای رفع مشکلات اجتماعی مانند سرطان و آلودگی هوا فعال شوند، عنوان کرد: اقداماتی که می‌تواند به این هدف منجر شود مورد حمایت ما است و کانون‌های فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌ها ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای ورود به کسب و کار یا پارک‌های علم و فناوری دارند چرا که اصل تحول در دوران دانشجویی کلید خواهد خورد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: ایده، ابزاری است که باید در خدمت حل مسائل اجتماعی باشد و نگاه ما به کانون‌های فرهنگی و اجتماعی ظرفیتی برای به اشتراک گذاشتن است و در همان دانشگاه، مقدمه‌ای برای رویدادهای بزرگ در آینده است.

وی از تشکیل دبیرخانه مشترک بین معاونت فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برای دریافت ایده‌های دانشجویی به عنوان اتفاق خوش یمن وزارت علوم یاد کرد و گفت: طرح ملی ترویج کارآفرینی می‌تواند در خدمت کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها قرار گیرد تا از ایده‌های داشجویی حمایت شود و با کمک پارک‌ها، کانون‌های دانشجویی به توسعه فناوری و نوآوری کشور کمک خواهند کرد.