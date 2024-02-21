به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک دیپلمات آگاه آمریکایی اعلام کرد که در صورت حمله زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به رفح، می‌توان برای همیشه امکان دست‌یابی به توافق مبادله اسرا را به فراموشی سپرد.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد که منبع آگاه در کاخ سفید به شبکه سی ان ان فاش ساخت که ظاهراً نتانیاهو در شرایط فعلی برای دست‌یابی به هیچ‌گونه توافقی آمادگی ندارد.

پیش از این، روز چهارشنبه شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز به وقت محلی به نقل از یک منبع سیاسی صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل در حال بررسی اعزام هیئتی به مصر برای ادامه مذاکرات بر سر آتش بس احتمالی یا معامله آزادی گروگان‌ها با حماس است.

ای بی سی نیوز به نقل از این منبع گفت که آخرین دور مذاکرات در قاهره یک خوش بینی محدود ایجاد کرده است.

مصر، همراه با قطر و آمریکا به عنوان میانجی مذاکرات بین حماس و اسرائیل هستند.

*محمدعلی صفاریان