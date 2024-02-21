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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱:۱۶

شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله اشغالگران به اردوگاه «النصیرات»

شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله اشغالگران به اردوگاه «النصیرات»

در جریان حملات امروز رژیم صهیونیستی به اردوگاه «النصیرات» در مرکز نوار غزه ۱۷نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جنایت جدید رژیم صهیونیستی در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه ده‌ها تن شهید و زخمی شدند.

پایگاه خبری العهد لبنان شامگاه چهارشنبه گزارش داد که در ادامه نسل کشی اشغالگران در نوار غزه، با جنایت جدید ارتش رژیم صهیونیستی خانه‌ای در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه بمباران شده و ۱۷ فلسطینی شهید شدند.

رژیم صهیونیستی با حمایت غرب و برای تلافی حملات غافلگیرکننده نیروهای مقاومت، کشتار گسترده‌ای را در غزه به راه انداخته است. این رژیم تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است.

شمار شهدای فلسطین از آغاز تجاوزگری ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) به ۲۹ هزار و ۳۱۳ نفر و شمار زخمی‌ها هم به ۶۹ هزار و ۳۳۳ نفر رسیده است.

کد مطلب 6034467

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