  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۵۷

در پی درخواست احزاب پارلمان فرانسه علیه اسراییل مطرح شد؛

نگرانی اسراییلی‌ها از بایکوت ورزشکاران خود در المپیک پاریس

نگرانی اسراییلی‌ها از بایکوت ورزشکاران خود در المپیک پاریس

احزاب مخالف دولت در پارلمان فرانسه در نامه‌ای خطاب به رییس کمیته بین المللی المپیک خواستار تحریم و ممنوعیت رژیم صهیونیستی برای شرکت در بازی های المپیک پاریس ۲۰۲۴ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نمانیدگان احزاب معارض دولت در پارلمان فرانسه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه طی نامه‌ای به رئیس کمیته برگزاری المپیک ۲۰۲۴ خواستار ممنوعیت این رژیم برای حضور در رویدادهای ورزشی المپیک به میزبانی پاریس شدند.

پایگاه خبری القدس العربی روز شنبه گزارش داد که ۲۶ عضو نماینده دو حزب معارض چپ گرای فرانسه از جمله حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» و حزب «سبز» وابسته به ائتلاف «نوپز» با ارسال نامه‌ای به توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک با محکوم کردن جنایت بی سابقه رژیم صیونیستی در غزه خواستار خواستار تحریم رژیم صهیونیستی از این رویداد ورزشی به میزبانی فرانسه شدند.

نمایندگان احزاب چپ گرای فرانسه در این نامه اظهار داشتند که به دلیل «جنایات جنگی اسرائیل علیه مردم فلسطین» این رژیم حق ندارد با پرچم خودش در این رقابت‌ها حاضر شود و باید با «پرچم بی طرف» پا به این رقابت‌ها بگذارد.

این نمایندگان نوشتند: باید در رقابت‌های المپیک، همان تحریم‌هایی را که علیه روسیه و بلاروس وضع شده‌اند علیه اسرائیل هم وضع شوند.

رقابت‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس از ۲۶ جولای تا ۱۱ آگوست (۵ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۳) و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس هم ۲۸ آگوست تا ۸ سپتامبر (۷ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6034380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها