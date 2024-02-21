به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نمانیدگان احزاب معارض دولت در پارلمان فرانسه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه طی نامه‌ای به رئیس کمیته برگزاری المپیک ۲۰۲۴ خواستار ممنوعیت این رژیم برای حضور در رویدادهای ورزشی المپیک به میزبانی پاریس شدند.

پایگاه خبری القدس العربی روز شنبه گزارش داد که ۲۶ عضو نماینده دو حزب معارض چپ گرای فرانسه از جمله حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» و حزب «سبز» وابسته به ائتلاف «نوپز» با ارسال نامه‌ای به توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک با محکوم کردن جنایت بی سابقه رژیم صیونیستی در غزه خواستار خواستار تحریم رژیم صهیونیستی از این رویداد ورزشی به میزبانی فرانسه شدند.

نمایندگان احزاب چپ گرای فرانسه در این نامه اظهار داشتند که به دلیل «جنایات جنگی اسرائیل علیه مردم فلسطین» این رژیم حق ندارد با پرچم خودش در این رقابت‌ها حاضر شود و باید با «پرچم بی طرف» پا به این رقابت‌ها بگذارد.

این نمایندگان نوشتند: باید در رقابت‌های المپیک، همان تحریم‌هایی را که علیه روسیه و بلاروس وضع شده‌اند علیه اسرائیل هم وضع شوند.

رقابت‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس از ۲۶ جولای تا ۱۱ آگوست (۵ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۳) و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس هم ۲۸ آگوست تا ۸ سپتامبر (۷ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳) برگزار خواهد شد.