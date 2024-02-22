یک کشته و ۹ زخمی در عملیات ضدصهیونیستی در قدس اشغالی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک نظامی صهیونیست بر اثر تیراندازی در شهرک «معالیه ادومیم» در شرق قدس اشغالی به هلاکت رسید و دست‌کم ۹ صهیونیست هم زخمی شدند که حال سه نفر آنها وخیم گزارش شده است.

پلیس رژیم صهیونیستی مدعی شد که عوامل این تیراندازی که سه فلسطینی بوده‌اند به ضرب گلوله به شهادت رسیده‌اند. در این عملیات، یک مقر ایست بازرسی نظامیان صهیونیست در شرق قدس اشغالی هدف تیراندازی قرار گرفت.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این عملیات در خیابان اصلی ورودی شهرک معالیه ادومیم در اراضی اشغالی بین دو شهرک الیعزریه و ابودیس اتفاق افتاده و از آن دست عملیات‌هایی بوده که پیش‌بینی آن سخت است.

به گفته این رسانه‌ها، مجریان این عملیات از خودرو خود خارج شدند و به سوی خودروهای صهیونیست‌ها که در ترافیک ایستاده بودند، تیراندازی کردند.

رسانه‌های عبری افزودند که مجریان عملیات سلاح اتوماتیک «ام ۱۶» در اختیار داشتند و بیشتر مجروحان این عملیات نظامیان هستند. این رسانه‌ها مدعی شدند که دو نفر از همدستان مجریان عملیات هم بازداشت شده‌اند.

به گزارش این رسانه‌ها، یکی از مجریان عملیات با برخورد عمدی به یکی از خودروها ترافیک ایجاد کرد و سپس هر سه مجری عملیات با دو تفنگ و یک اسلحه کمری شروع به تیراندازی کردند.

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رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که عملیات قدس اشغالی به دقت برنامه‌ریزی شده بود و از مدت‌ها قبل تا کنون شاهد چنین عملیاتی نبوده‌اند و این نوع عملیات ممکن است در هر زمان و مکان دیگری تکرار شود و پلیس اسرائیل از آن هراس دارد.

یکی از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی که در محل عملیات حضور داشت در شرح جزئیات آن گفت که مجریان عملیات سوار بر دو خودرو بودند و به تفنگ، سلاح کارلو، بمب‌های دست‌ساز و چند خشاب گلوله جنگی مجهز بودند. او افزود که این عملیات انفرادی نبوده و یک گروه مسؤولیت اجرای آن را به عهده داشته است.

شاباک اعلام کرد که مجریان عملیاتی که نظامیان را در نزدیکی شهرک معالیه ادومیم هدف قرار دادند، دو برادر به نام‌های «محمد و کاظم زواهره» اهل روستای التاعمره در شرق بیت لحم و «احمد الوحش» اهل شهرک زعتره در جنوب بیت لحم بودند.