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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲:۳۲

بمباران نواحی مختلف شهر رفح توسط رژیم صهیونیستی

بمباران نواحی مختلف شهر رفح توسط رژیم صهیونیستی

منابع فلسطینی بامداد امروز (پنجشنبه) گزارش دادند که مناطق مختلفی از شهر رفح در جنوب نوار غزه هدف حمله هوایی اشغالگران قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه نسل کشی غیرنظامیان در نوار غزه از سوی اشغالگران، منابع خبری گزارش دادند که بامداد امروز شمال شهر رفح در جنوب نوار غزه نیز هدف حمله هوایی این رژیم قرار گرفته است.

خبرگزاری «شهاب» بامداد پنجشنبه گزارش داد که جنگنده‌های رژیم اشغالگر قدس به شمال شهر رفح در جنوبی‌ترین نقطه نوار غزه حمله کردند.

گزارش‌ها حاکیست که خان یونس و رفح در جنوب نوار غزه نیز چهارشنبه شب توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بمباران شد.

ساعاتی پیش نیز، براثر بمباران یک منزل مسکونی در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه تاکنون ۱۷ شهروند غیرنظامی به شهادت رسیده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) به ۲۹ هزار و ۳۱۳ نفر رسید و در این مدت ۶۹ هزار و ۳۳۳ شهروند فلسطینی نیز زخمی شده‌اند.

کد مطلب 6034477

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