استقبال حماس و جهاد اسلامی از عملیات ضدصهیونیستی در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین طی بیانیه‌هایی عملیات استشهادی امروز در شهرک «معالیه ادومیم» در قدس اشغالی را تبریک گفتند.

جنبش حماس ضمن تبریک این عملیات، آن را پاسخی طبیعی به جنایات دشمن صهیونیستی در کرانه باختری و نوار غزه دانست.

این جنبش تأکید کرد که ملت فلسطین به مقاومت در سرتاسر این سرزمین تا بیرون راندن اشغالگران و بازپس‌گیری حقوق ملی خود و در رأس آن حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشوری مستقل به پایتختی قدس ادامه خواهد داد.

جنبش حماس بیان کرد که تجاوزات دشمن صهیونیستی در قدس و طرح‌ها و برنامه‌های آن برای مسجد الاقصی در ماه مبارک رمضان هرگز امنیت را برای این رژیم و شهرک‌نشینان اشغالگر به دنبال نخواهد داشت.

جنبش جهاد اسلامی هم این عملیات را تبریک گفت و تأکید کرد که این عملیات در چارچوب حق طبیعی و مشروع ملت فلسطین برای دفاع از مقدسات و سرزمین خود در برابر اشغالگران نازی اسرائیلی انجام گرفت.

جهاد اسلامی عموم فلسطینیان را به ادامه راه مقاومت به منظور مقابله با دشمن صهیونیستی و طرح‌های شوم آن علیه مسجد الاقصی فراخواند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، یک نظامی صهیونیست صبح امروز بر اثر تیراندازی در شهرک «معالیه ادومیم» در شرق قدس اشغالی به هلاکت رسید و دست‌کم ۹ صهیونیست هم زخمی شدند که حال سه نفر آنها وخیم گزارش شده است.