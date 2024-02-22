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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۱

واکنش هیستریک «بن گویر» و «اسموتریچ» به عملیات قدس اشغالی

واکنش هیستریک «بن گویر» و «اسموتریچ» به عملیات قدس اشغالی

وزیران امنیت داخلی و دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات مقاومتی در قدس اشغالی، تسلیح بیشتر شهرک‌نشینان به سلاح و گسترش شهرک‌سازی‌ها را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایتمار ین گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات استشهادی امروز در قدس اشغالی که به هلاکت یک نظامی صهیونیست منجر شد، گفت که ما همچنان به اسرائیلی‌ها سلاح می‌دهیم تا از خودشان محافظت کنند.

بن گویر که به محل عملیات ضدصهیونیستی در شهرک اشغالی «معالیه ادومیم» رفته بود، ضمن تأکید بر موافقت خود با محدودیت تردد فلسطینی‌ها در این شهرک تصریح کرد: حق زندگی اسرائیلی‌ها مهمتر از آزادی تردد است. آزادی رفت و آمد فلسطینی‌ها باید محدود و موانعی ایجاد شود.

وی افزود: من برای ایجاد موانع در اطراف روستاهای اسرائیلی که آزادی رفت و آمد ساکنان مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین را محدود کند، مبارزه خواهم کرد.

بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هم در واکنش به این عملیات گفت: پاسخ به حمله شهر معالیه ادومیم باید یک پاسخ محکم امنیتی در کنار گسترش شهرک سازی باشد. من خواهان آن هستم که نتانیاهو فوراً طرح‌های ساخت هزاران واحد مسکونی دراین شهرک و کل منطقه را تصویب کند.

کد مطلب 6034962

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
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      لعنت به صهیونیست‌های نژادپرست. هزاران بار لعنت.

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