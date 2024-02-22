به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان، افزود: سال آینده پروژه‌های مهم استان در حوزه حمل و نقل طبق برنامه ریزی انجام شده به بهره برداری خواهد رسید و این امر منجر به توزیع جریان ترافیک و کاهش آن در سه محور، تبریز مرند، هشترود و آذرشهر خواهد شد.

وی بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول برای خدمات‌رسانی در ایام سفرهای نوروزی نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته برنامه ریزی های خوبی در این حوزه اتفاق افتاده بود که باعث کاهش ۲۴ درصدی تصادفات شد؛ امسال نیز همه دستگاه‌های مسئول با هم افزایی و هماهنگی در کنار هم رکورد دیگری در کاهش تصادفات ثبت کنند.

رحمتی با تاکید بر برگزاری مستمر جلسات شورای ترافیک و کمیسیون ایمنی راه‌های استان، گفت: در مدیریت استان خود را مکلف می‌دانیم تا هر آن چه قانون در این خصوص تعیین کرده اجرایی کنیم؛ فرمانداران نیز همین امر را متناسب با شهرستان‌ها عملی کنند و یکی از معیارهای ارزیابی فرمانداران نیز همین شاخص خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی بر نقش اساسی حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و به دنبال آن کاهش تصادفات نقش اساسی دارد و از شهرداری می‌خواهیم در راستای ارتقای حمل و نقل عمومی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه آمار تلفات ناشی از تصادفات، اگر یک نفر هم باشد زیاد است، ادامه داد: آمارهای ارائه شده در خصوص تلفات و مجروحان تصادفات در استان قابل قبول نبوده و تمام دستگاه‌های مسئول باید تمام تلاش خود را به کار گیرند و از ابزارهای مختلف استفاده کنند تا جاده‌های آذربایجان شرقی برای مردم امن شوند.

رحمتی با اشاره به اینکه خدمات پزشکی باید در سریع‌ترین زمان ممکن به مصدومان تصادفات ارائه شود، تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بررسی شاخص‌های مختلف، تعداد بیمارستان‌های پذیرش تروما در تبریز را از ۲ واحد به ۴ بیمارستان افزایش دهد.