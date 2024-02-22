هنرمند قمی تندیس جشنواره بین المللی «سرو سیمین» را از آن خود کرد

علیرضا ارجمند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در گفت‌وگو با مهر گفت: علی‌اکبر رمضانی از هنرمندان استان قم سکان‌دار حکاکی روی نگین انگشتر و قلم‌زنی بر روی رکاب نقره در هشتمین جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی فجر با عنوان «سرو سیمین ۸» بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم بیان داشت: ۱۴ اثر از ۱۲ هنرمند استان قم در نمایشگاه جشنواره «سرو سیمین ۸» به نمایش عمومی گذاشته شد که اکرم کریمی بلوری، لیلی عظیمی فهیم، جواد رحمتی مطلق، عباس رحیمی ایمانی، محمد سلمانی، امیرحسین میرقیصری، حمید قاسمی‌زاده، علی‌اکبر رمضانی، محمد نجف‌زاده، مصطفی آزادی، حمید قاسمی‌زاده و سید سجاد موسوی؛ اسامی هنرمندان قمی است.

خاطرنشان می‌شود؛ هشتمین جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی فجر با شعار «پیوند نسلی، پاسداشت هویت در پهنه جهانی» در بهمن و اسفند سال جاری با هدف شناسایی آثار برتر این صنعت در مجموعه فرهنگی برج آزادی برگزار شد.

این جشنواره رویدادی بین‌المللی و فرصتی برای رقابت آثار فاخر صنایع‌دستی بود که آثار خلاق در سطوح طراحی، تکنیک و کیفیت مواد اولیه در قالب آثار فاخر به نمایش گذاشته شد.