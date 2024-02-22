به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار صبح پنج شنبه با حضور جمعی از مسؤولان استانی و کشوری و مدیران کل بنیاد شهید استان‌های کردستان و آذربایجان و جمعی از هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی در سنندج برگزار شد.

نمایشگاه منطقه‌ای هنرهای تجسمی ایثار با آثاری از هنرهای مختلف عرصه تجسمی از ۱۲۰ هنرمند از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان در نگارخانه هنر مجتمع فجر دایر شد.

برترین‌های حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی نمایشگاه هنرهای تجسمی ایثار به میزبانی کردستان به شرح زیر معرفی و تجلیل شدند.

بخش خوشنویسی

نفر اول حسین قربانپور از تبریز

نفر دوم ابراهیم شعبانی لنگرودی از گیلان

نفر سوم ایرج سلیمان‌زاده از شاهین دژ آذربایجان غربی

تقدیر خانم الناز نوروزی از زنجان

تقدیر خانم زهره مرادی از سنندج

بخش نقاشی

نفر اول آقای حسین مرادی از مرند تبریز

نفر دوم خانم شبنم کسایی از تبریز

نفر سوم آقای احمد نیک منظر از تبریز

تقدیر ویژه جهان اسلام خانم مینا نیک‌رسم از تبریز

تقدیر جعفر علیسروی از تکاب آذربایجان غربی

بخش کاریکاتور

نفر اول آقای جواد شاهمرادی از سنندج

نفر دوم خانم سرور خدری از مریوان

نفر سوم محمدرضا حقشناس از سنندج

تقدیر از ندا تنهایی مقدم از تبریز

تقدیر از خانم لیلا بهمنی از قروه

بخش گرافیک

با تصمیم هیئت داوران

در بخش گرافیک هیأت داوران تصمیم گرفتند ۵ نفر را بصورت یکسان به عنوان تقدیر ویژه معرفی می‌نماید.

بهزاد آهنگری از آذربایجان غربی

مهسا محبوبی از زنجان

احمد حاجی بابایی از اردبیل

محمد جواد پردخته گیلان

محمد مهدی ولیزاده از زنجان

بخش عکاسی

نفر اول آقای سید علی رضویان بیجار

نفر دوم آقای نامجو ساعد کامیاران

نفر سوم خانم فاطمه مروتی مریوان

تقدیر از محمدرضا بهمرام از تبریز

تقدیر از سایدا نعمتی از دیواندره

بخش مجسمه

نفر اول محمد باقر ایرجی از بیجار

نفر دوم خانم مهتاب حسن پور از سنندج

نفر سوم آقای پویا صلواتی از سنندج

تقدیر از آقای فرهاد فرهنگیان از قرون

تقدیر از خانم روژین احمدی از قروه

بخش خوشنویسی دانش‌آموزی

نفر اول آلا حیدری از سقز

نفر دوم مبینا کاظمی آذربایجان غربی

نفر سوم امیر محمد شکرپور سریش آباد

تقدیر خانم ژینا عمرانی

تقدیر از خانم مبینا کاظمی

بخش نقاشی دانش‌آموزی

نفر اول خانم صبا کاظمیان از آذربایجان غربی

نفر دوم امیر بنایی آذربایجان غربی

نفر سوم خانم هستی عثمان‌زاده ارومیه

بخش عکاسی دانش‌آموزی

نفر اول آقای آژوان خانی سنندج

نفر دوم متین منوچهری سنندج

نفر سوم کیان علیزاده سنندج



‌این نمایشگاه که در محل نگارخانه مجتمع فجر از ۲۸ بهمن افتتاح و تا دوم اسفند ماه ادامه داشت، حاوی آثاری از هنرمندان استان‌های کردستان، گیلان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل به میزبانی استان کردستان بود که پس از داوری ۱۲۰ اثر از ۷۸ هنرمند در دو بخش بزرگسال و دانش‌آموزی در رشته‌های نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، کاریکاتور، گرافیک و مجسمه‌سازی، در بخش دانش‌آموزی رشته‌های نقاشی، خوشنویسی و عکاسی برای حضور در نمایشگاه پذیرفته شدند.