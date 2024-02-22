«ناکجاآباد» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل فنی فیلم کوتاه «ناکجاآباد» به کارگردانی فاطیما اباحمزه به تازگی به پایان رسیده و در حال حاضر نسخه نهایی فیلم آماده حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی شده است.
شهرزاد کمالزاده، نسیم ادبی، مهدی حسینی، شهلا اکبری، مهیار راحتطلب، امیرحسین هشترودی، فرهاد وزیری بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
«ناکجاآباد» روایتگر داستان مردی است که در اتفاقی رازی را کشف میکند و آن راز زندگیاش را به ناکجا آباد میکشاند ... .
سایر عوامل اصلی این پروژه عبارت هستند از: نویسندگان: فاطیما اباحمزه، معصومه لاهوتی، تهیهکننده و سرمایهگذار: بیژن لاهوتی، مجری طرح: شهرزاد کمالزاده، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایلبیگی، فیلمبرداران: دانیال ناصر، علی مهتری، امیررضا ایمانیفرد، فرامرز رحیمی، مسلم جلیلی، نورپردازان: عبدالکریم تومانی، حاکم دربوزی، طراح صحنه: الهه شکوری، به ناز مهتری، طراح لباس: مرضیه زارعی، ترزین محمد کانی سواران، صدابرداری: سامان شهامت، آرش نعمتی، صداگذاران: سجاد شیرانی بیدآبادی، سینا خاکی، تدوین: محمد توکلی، شراره امیراشتیاق، اصلاح رنگ و نور: سینا جوانمردی، رامین سلطانی احمدآباد، مدیر تولید: رسول ابراهیمزاده ینگجه، برنامهریزان: محمد رئیسی، دلاور خالدزندگان موانع، دستیاران کارگردان: محسن توکلی اسبیدره، ارشاد توکلی اسبیدره، منشی صحنه: زینب خنیاگرپور، مدیران تدارکات و هماهنگی: احمد پورنبیموانع، محمد فخرپور، آهنگساز: ابراهیم میرزایی، گروه موسیقی و نوازندگان: ویالون: آسیه حاجیزاده، گیتار: زهرا ارغوان، سهتار: نوید لشکریحقیقی، ویالون التو: امیر کهریزی، سازهای کوبهای: مرجان کاویانی، خواننده: علی رضایی، گریم: رسول نعمتی، مجری گریم خانمها: زهره اکبری، مجری گریم آقایان: محمدمهدی بهنیا، ترجمان انگلیسی: مینا صدیق فرشیان، ناصر فائز، طراح پوستر: هومن شاهیزاده قبادی، تیزر: محمدمهدی نعمتی، عکاس: محمد قربانی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: مریم ستایشپور، مهسا قربانی، فیلمبردار هلی شات: بابک نوریپور، مدیر رسانه: عباس اسکتی، مدیر امور بینالملل: علی پورمحمد مطلق.
