گسترش فعالیت سامانه بارشی در خراسان رضوی از فردا

محمد غیوریخواه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی از فردا با گسترش فعالیت سامانه بارشی، بارش برف و باران به ویژه در نواحی شمالی و شمال غربی شدت یافته و از روز یکشنبه ضمن کاهش محسوس دما بارش برف در بسیاری از نقاط استان پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: بارشها تا روز دوشنبه ادامه یافته و سه شنبه بارشها موقتاً تضعیف شده و از روز چهارشنبه سامانه بارشی دیگری فعالیت خود را در سطح استان آغاز خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به حجم بارشها و افزایش سرعت وزش باد در نواحی مستعد و کوهستانی طی روزهای شنبه تا دوشنبه، کولاک برف، کاهش دید افقی به علت مه آلود شدن هوا و لغزندگی معابر پیش بینی میشود.
غیوری خواه اظهار کرد: ضمن اینکه طی روز شنبه در نواحی گرمتر شمال غرب استان، به علت رگبارهای باران، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلاب در مسیلها انتظار میرود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین طی این سه روز وزش باد در مناطق بادخیز گاهی شدید با احتمال گردوخاک و بروز خسارت پیش بینی میشود.
وی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا شنبه نیمه ابری به تدریج ابری از بعدازظهر رگبار باران و گاهی وزش باد شدید از اواخر وقت مه آلود و بارش برف و باران پیش بینی کرد.
غیوری خواه افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته تربت حیدریه با کمینه دمای ۴- درجه سلسیوس سردترین و داورزن با بیشینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بودهاند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای مشهد مقدس بین صفر و ۱۱ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی سبزوار ۴۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
نظر شما