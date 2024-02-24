امنیت پایدار محصول رویکرد جامعه اطلاعات کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت گرامیداشت هفته سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات پیام تبریکی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب

وزیر محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات؛

فرارسیدن نیمه شعبان، سالروز فرخنده میلاد قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج)، فرصت تکریم و تجلیل از مجاهدت‌ها و حماسه آفرینی‌های ماندگار وزارت اطلاعات برای حفظ ثبات، امنیت و آرامش کشور را به جنابعالی و آحاد مدیران و کارکنان خدوم، شجاع و فداکار آن مجموعه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌شک بهره‌مندی میهن اسلامی از نعمت عظیم و بی بدیل امنیت پایدار در شرایط پر تلاطم منطقه‌ای و مواجهه با امواج تهدید و طمع دشمنان؛ محصول رویکرد جهادی، انقلابی و حرفه‌ای و همت، همدلی، همکاری و هم افزایی هوشمندانه و خلل ناپذیر جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه نقش آفرینی‌های راهبردی وزارت اطلاعات بوده و با الطاف خداوندی موجبات افتخار ایران و ایرانی در عصر حاضر را رقم زده است.

خاضعانه سجده شکر بر آستان قدس الهی ساییده و دوام توفیق و سربلندی سربازان گمنام امام زمان (عج) در انجام مأموریت‌های خطیر، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از تدابیر، منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاهش طلب می‌کنم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار محمد باقری

اسفند ۱۴۰۲