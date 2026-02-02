به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ولادت حضرت علی‌اکبر (ع)، استان اصفهان را یکی از استان‌های پیشرو کشور در اجرای طرح‌های عمرانی دانست و اظهار کرد: در حالی که بیش از ۳۲ هزار پروژه در سطح کشور آماده افتتاح است، سهم استان اصفهان بیش از یک‌هزار پروژه عمرانی و خدماتی است که در شهرستان‌های مختلف به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به گستردگی و تنوع این طرح‌ها افزود: پروژه‌های آماده افتتاح از نظر نوع کاربری، سطح اعتبارات و حوزه‌های خدماتی، طیف متنوعی را شامل می‌شوند و با هدف ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی مردم در نقاط مختلف استان طراحی و اجرا شده‌اند. همزمان با افتتاح این پروژه‌ها، عملیات اجرایی طرح‌های جدید نیز آغاز خواهد شد تا روند توسعه استان بدون وقفه ادامه یابد.

اعزام تیم‌های مدیریتی برای شنیدن صدای مردم

استاندار اصفهان با تأکید بر رویکرد میدانی مدیریت استان تصریح کرد: برنامه ما صرفاً افتتاح پروژه‌های کالبدی نیست؛ به همین منظور معاونان عمرانی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و توسعه مدیریت استانداری به همراه مدیران کل دستگاه‌ها به شهرستان‌های مختلف اعزام می‌شوند.

جمالی‌نژاد ادامه داد: این تیم‌ها در شهرستان‌هایی همچون برخوار، نایین، بویین و میاندشت، فریدن، مبارکه، شهرضا، سمیرم، کاشان، شاهین‌شهر و سایر مناطق استان حضور می‌یابند تا به‌صورت مستقیم پای صحبت مردم، نخبگان و فعالان محلی بنشینند و مسائل و مطالبات را از نزدیک بشنوند.

توجه همزمان به مسائل فرهنگی و اجتماعی

وی با اشاره به اهمیت ابعاد فرهنگی و اجتماعی توسعه خاطرنشان کرد: در کنار پروژه‌های عمرانی، نشست‌هایی با نخبگان، فعالان فرهنگی و اجتماعی برنامه‌ریزی شده است تا نبض اجتماعی شهرستان‌ها به‌دقت رصد شود.

استاندار اصفهان تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه نارضایتی عمومی یا گره اجرایی، تلاش می‌کنیم بدون اتلاف وقت و با تصمیم‌گیری سریع، مشکلات موجود را برطرف کنیم؛ چراکه توسعه پایدار تنها با توجه همزمان به زیرساخت‌ها و سرمایه اجتماعی محقق خواهد شد.