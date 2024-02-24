استان: خراسان رضوی

خراسان رضوی حوزه انتخابیه: نیشابور و فیروزه

نیشابور و فیروزه شعار انتخاباتی: (نیشابور در تراز نامش باید باشد)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمدامین قربان‌بیگی‌ یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

-محمد امین قربان بیگی متولد سال ۱۳۶۹ در نیشابور فرزند محمد رضا قربان بیگی از رؤسای اتاق اصناف و مادری فرهنگی از خانواده بزرگ فرهنگیان در خانواده‌ای اصیل و اصالتاً نیشابور ئ متولد شد، پدر بزرگ وی از نخستین بازاریان بود که در کسب شیرینی پزی و قنادان در نیشابور فعالیت داشت

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم توجه به مطالبات معیشتی مردم

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

شفافیت تمامی مسیر نظارتی و تقنینی برای عموم مردم

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

مهم‌ترین کار در این مورد نظارت موکلین یعنی مردم بر نمایندگان است.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

با قانون گذاری اصولی و صحیح و سپس نظارت مستمر و جلسات همفکری و مفید بهترین راه حل برای اداره کشور باید برنامه ریزی گردد.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

از وظیفه اصلی که وکیل مردم هستند فاصله گرفته در واقع نماینده به خاطر مردم مسئولیت گرفته و اگر مسئولیت پذیر نباشد قطع نمایندگی از معنای واقعی خود فاصله گرفته و دیگر تنها نامی از نمایندگی باقی خواهد ماند.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

با حضور مداوم در بین مردم و شنیدن دغدغه‌های آنها و حرکت در مسیر رفع این دغدغه‌ها

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

عامه مردم ایران شامل مردم حوزه انتخابیه هم می‌شود، حرکت به سمت ارائه و طرح قوانینی که موجب رفاه عامه مردم گردد قطعاً موجب رفاه مردم حوزه انتخابیه نیز خواهد گردید لذا به عنوان یک نماینده ملی برای توسعه همه جانبه کشور مبتنی بر یک سند آمایش ملی و اسناد بالادستی باید مد نظر یک نماینده باشد.

سوالات استانی:

* برای توسعه ظرفیت بازارچه‌های مرزی استان جهت افزایش صادرات و واردات چه برنامه‌ای دارید؟

باید با همکاری وزارت امور خارجه توسعه کامل روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تقویت گردد و بسترهای مناسب سرمایه گذار دو طرف کاملاً مهیا گردد در واقع بازارچه‌های مرزی استان باید به گونه جلوه گر اقتصاد پویا شود که سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری و گسترش فضای اقتصادی و رونق این بازارچه‌ها شود.

* مشهد از ۵۶ ملیت مختلف در حوزه سلامت، پذیرش دارد. برای توسعه گردشگری سالمت استان خراسان رضوی چه برنامه‌هایی باید تنظیم و عملیاتی شوند؟

نکته اول تمرکز زدایی از مشهد هست مشهد باید به عنوان یک شهر فراملی دیده شود و بسیاری از امور اداری استان به شهرستان‌های بزرگ استان همچون نیشابور که خود توانایی بالقوه برای مرکزیت استان را دارد تفویض گردد، و در واقع باید به هر شهر استان متناسب با ظرفیت توجه شود می‌توان بر توسعه گردشگری سلامت در مشهد به عنوان مادر شهر منطقه تکیه کرد به شرطی که فضای کالبدی مشهد دغدغه دیگر اجتماعی نداشته باشد.

* برای مقابله به حاشیه نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، چه برنامه‌ای دارید؟