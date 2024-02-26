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۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

به همت مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی؛

نخستین دوره مسابقه ساختمان آینده برگزار می شود

نخستین دوره مسابقه ساختمان آینده برگزار می شود

مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نخستین دوره مسابقه ساختمان آینده با کاربری مدرسه را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، ساختمان آینده، ساختمانی است که فناوری‌ها و رویکردهای نوظهور در حوزه ساخت‌وساز در طراحی و احداث آن به کار گرفته شده باشد. فناوری‌ها و رویکردهای اصلی در نخستین دوره مسابقه، معماری، سازه (مباحث مربوط به بهینه سازی و مقاوم به زلزله)، انرژی و تاسیسات (با تمرکز بر کاهش اتلاف انرژی و بازچرخانی آب)، هوشمندسازی (بهره‌گیری از IOT و فناوری‌های مشابه) هستند.

در قالب این مدل، فناوری‌ها و مصالح نوینی در ساختمان‌ها به کار گرفته خواهند شد. هدف از این برنامه کمک برطرف کردن چالش‌های موجود در این صنعت و ایجاد مطلوبیت‌های سبک‌سازی، کاهش اتلاف انرژی، کاهش اثرات منفی زیست محیطی، تولید انرژی، افزایش ایمنی است.

مسابقه در دو بخش برگزار می‌شود. بخش نخست مسابقه با محوریت معماری و با در نظر گرفتن سه شاخص سازه، هوشمند سازی، انرژی و تاسیسات بین اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار می‌شود که مرحله طراحی آثار از یکم اسفندماه ماه آغاز شده و تا آخر خرداد ۱۴۰۳ پایان می‌یابد و طی آن طرح برتر توسط هیئت داوران برگزیده و در سایت مسابقه اطلاع رسانی می‌شود.

بخش دوم، مسابقه‌ای است که میان متخصصان سه رشته سازه ، هوشمندسازی، انرژی و تاسیسات ساختمان به طور مستقل برگزار می‌شود تا مناسب‌ترین طرح برای طرح برگزیده مرحله اول به دست آید.

محصول نهایی فرایند مسابقه، مدرسه‌ای خواهد بود که طرح‌های معماری، سازه، انرژی و هوشمندسازی آن نتیجه رقابت صدها گروه تخصصی و قضاوت چندین متخصص خبره برای برگزیدن بهترین طرح است.

مسابقه «ساختمان آینده» (با کاربری مدرسه) به لحاظ محتوایی، «مسابقه طراحی تفصیلی» به لحاظ نوع و دامنه شرکت‌کنندگان، «آزاد ملی» و از لحاظ مرحله و نحوه داوری، «یک مرحله‌ای» است.

از میان طرح‌های رسیده به دبیرخانه مسابقه حداکثر سه طرح در بخش اول مسابقه و سه طرح در بخش دوم مسابقه برگزیده و رتبه‌بندی خواهد شد و جوایزی به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. جایزه برگزیدگان بخش اول مجموعا چهار میلیارد ریال است و به آثار برتر در مرحله دوم نیز مجموعا مبلغ شش میلیارد ریال جایزه نقدی اهداء خواهد شد.

متخصصان علاقه‌مند می‌توانند کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی دبیرخانه مسابقه به نشانی www.futurebuilding.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6037944
مهتاب چابوک

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