نخستین دوره مسابقه ساختمان آینده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، ساختمان آینده، ساختمانی است که فناوری‌ها و رویکردهای نوظهور در حوزه ساخت‌وساز در طراحی و احداث آن به کار گرفته شده باشد. فناوری‌ها و رویکردهای اصلی در نخستین دوره مسابقه، معماری، سازه (مباحث مربوط به بهینه سازی و مقاوم به زلزله)، انرژی و تاسیسات (با تمرکز بر کاهش اتلاف انرژی و بازچرخانی آب)، هوشمندسازی (بهره‌گیری از IOT و فناوری‌های مشابه) هستند.

در قالب این مدل، فناوری‌ها و مصالح نوینی در ساختمان‌ها به کار گرفته خواهند شد. هدف از این برنامه کمک برطرف کردن چالش‌های موجود در این صنعت و ایجاد مطلوبیت‌های سبک‌سازی، کاهش اتلاف انرژی، کاهش اثرات منفی زیست محیطی، تولید انرژی، افزایش ایمنی است.

مسابقه در دو بخش برگزار می‌شود. بخش نخست مسابقه با محوریت معماری و با در نظر گرفتن سه شاخص سازه، هوشمند سازی، انرژی و تاسیسات بین اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار می‌شود که مرحله طراحی آثار از یکم اسفندماه ماه آغاز شده و تا آخر خرداد ۱۴۰۳ پایان می‌یابد و طی آن طرح برتر توسط هیئت داوران برگزیده و در سایت مسابقه اطلاع رسانی می‌شود.

بخش دوم، مسابقه‌ای است که میان متخصصان سه رشته سازه ، هوشمندسازی، انرژی و تاسیسات ساختمان به طور مستقل برگزار می‌شود تا مناسب‌ترین طرح برای طرح برگزیده مرحله اول به دست آید.

محصول نهایی فرایند مسابقه، مدرسه‌ای خواهد بود که طرح‌های معماری، سازه، انرژی و هوشمندسازی آن نتیجه رقابت صدها گروه تخصصی و قضاوت چندین متخصص خبره برای برگزیدن بهترین طرح است.

مسابقه «ساختمان آینده» (با کاربری مدرسه) به لحاظ محتوایی، «مسابقه طراحی تفصیلی» به لحاظ نوع و دامنه شرکت‌کنندگان، «آزاد ملی» و از لحاظ مرحله و نحوه داوری، «یک مرحله‌ای» است.

از میان طرح‌های رسیده به دبیرخانه مسابقه حداکثر سه طرح در بخش اول مسابقه و سه طرح در بخش دوم مسابقه برگزیده و رتبه‌بندی خواهد شد و جوایزی به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. جایزه برگزیدگان بخش اول مجموعا چهار میلیارد ریال است و به آثار برتر در مرحله دوم نیز مجموعا مبلغ شش میلیارد ریال جایزه نقدی اهداء خواهد شد.

متخصصان علاقه‌مند می‌توانند کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی دبیرخانه مسابقه به نشانی www.futurebuilding.ir مراجعه کنند.