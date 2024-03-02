یک ریال دریافت نکردیم/باشگاه ۳ میلیارد به وزنه برداران بدهکار است

علی جباری در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره عدم پرداخت مطالبات وزنهبرداران در تیم ذوب آهن گفت: تیم ذوب آهن توانست امسال قهرمانی در لیگ وزنهبرداری را به دست بیاورد اما متأسفانه با گذشت دو ماه هنوز مطالبات وزنهبرداران تسویه نشده است. البته یک چک به آنها دادند اما هنوز آن چکها پاس نشدهاند. قرار بود باشگاه در طول مسابقات مطالبات وزنهبرداران را پرداخت کند، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.
وزنهبرداران روی چکها حساب کردند اما پاس نشد
وی گفت: وزنهبرداران هم به این موضوع اعتراض کردند که اگر هفته آخر لیگ باشگاه پرداختی نداشته باشند، آنها در مسابقات شرکت نمیکنند با توجه به این موضوع در هفته آخر لیگ، باشگاه به وزنهبرداران چک داد که تاریخ آن اواخر بهمن ماه بود اما متأسفانه پاس نشد. وزنهبرداران هم روی آن چکها حساب کرده بودند اما هیچکدام پاس نشد و ناراحتی به وجود آمد.
کل بدهی باشگاه به تیم ۳ میلیارد تومان است
سرمربی تیم وزنهبرداری ذوب آهن عنوان کرد: کل مطالبات باشگاه به وزنهبرداران ۳ میلیارد تومان است که متأسفانه هیچکس ریالی هم دریافت نکرده است. برخی از وزنهبرداران هم این چکها را خرج کردند و الان به مشکل خوردند. تقریباً هر روز هم پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز به نتیجه نرسیدیم و نمیدانم پرداختی خواهند داشت یا خیر.
نباید اجازه دهیم اعتماد از بین برود
جباری گفت: سال گذشته باشگاه در طول مسابقات به هیچیک از وزنهبرداران پرداختی نداشت ولی هفته آخر به آنها چک داد که چند روز بعد هم پاس شد. اما الان متأسفانه با وجود اینکه تاریخ چکها اواخر بهمن ماه بود هیچکدام پاس نشدند. اگر این روند ادامه پیدا کند اعتماد کاملاً از بین میرود و در صورتی که ذوب آهن دوباره قصد تیمداری در لیگ داشته باشد، این وزنهبرداران جذب تیمهای دیگر میشوند تا حداقل به پولشان برسند.
وزنهبرداران حق دارند از شرایط ناراضی باشند
وی اظهارداشت: از ابتدا قرار بود باشگاه در طول فصل پرداختی داشته باشد که این اتفاق نیفتاد، الان هم که به پایان سال نزدیک میشویم باز هم مطالبات وزنهبرداران پرداخت نشده است. وزنهبرداران هم حق دارند از این وضعیت ناراحت باشند و به گفته خودشان پولی که با چندین ماه تأخیر به دستشان میرسد دیگر ارزشی برای آنها ندارد. چون ارزش پول کمتر میشود. امیدوارم حداقل تا پایان سال مطالبات آنها پرداخت شود. وزنهبرداران با جان و دل وزنه زدند و در اردو هم حاضر شدند. همه شرایط سخت را تحمل کردند، امیدوارم باشگاه راهکاری در نظر بگیرد.
اعضای کادر فنی هم مثل وزنهبرداران یک ریال دریافت نکردند
جباری در پاسخ به این سوال که آیا اعضای کادر فنی مطالبات خود را دریافت کردند یا خیر، گفت: شرایط اعضای کادر فنی هم مثل سایر وزنهبرداران است، متأسفانه برخی از قول ما نقل کردند که اعضای کادر فنی پول دریافت کردند و تنها وزنهبرداران مطالبات خود را دریافت نکردند در حالی که اصلاً چنین چیزی نیست. اعضای کادر فنی هم هیچ پرداختی نداشتند. با اینکه شرایط اقتصادی برای همه ما سخت است، اما اولویت ما وزنهبرداران است و امیدوارم حق و حقوق آنها زودتر پرداخت شود. ما الان نمیگوییم حق و حقوق کادر فنی را هم پرداخت کنند، با وجود اینکه مبلغی هم نمیشود اما اولویت اصلی برای ما وزنهبرداران است.
کادر فنی حتی چک هم نگرفته است
وی بااشاره به وضعیت پرداختی اعضای کادر فنی عنوان کرد: وزنهبرداران چک گرفتند اما کادر فنی همان چک را هم دریافت نکردند ولی همانطور که گفتم اولویت ما وزنهبرداران است به همین خاطر ما حرفی نمیزنیم. وزنهبرداران درآمدی ندارند و از همین راه امر و معاش میکنند. پولی هم که از لیگ به دست میآورند باز هم خرج رشته وزنهبرداری میکنند، آنها باید مکمل بخرند که خیلی هم هزینه دارد.
جباری گفت: امیدوارم باشگاه هر چه زودتر راهکار پیدا کند و این مشکل حل شود. گلایه وزنهبرداران هم این است که باشگاه چک داده اما آنها را ثبت نکرده، برخی از آنها هم این چکها را خرج کردند. ما هم پیگیری این موضوع هستیم اما جواب دقیقی به ما نمیدهند.
