علی جباری سرمربی تیم وزنهبرداری ذوب آهن در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره هفته دوم لیگ برتر وزنهبرداری گفت: در هفته دوم تیم ذوبآهن خوب کار کرد و راضی بودیم، البته میتوانستیم فاصله امتیاز را بیشتر کنیم اما به همین نتیجه هم راضی هستیم و امیدوارم در هفته سوم شرایط برای تیم ما بهتر پیش برود و مقام قهرمانی را کسب کردیم. امسال رقابت تنگاتنگی بین سه تیم ذوب آهن، ملی حفاری و تیم نفت وجود دارد.
رقابت اصلی بین ذوب آهن و نفت است
وی ادامه داد: تیم ملی حفاری اول فصل وزنهبرداران خوبی جذب کرد، تیم نفت هم وزنهبرداران جوانانی در ترکیب تیم دارد و فاصله امتیازش با تیم ذوب آهن کم و قابل جبران است، این تیم هم نفرات جوان و خوبی دارد و ما آن را دست کم نمیگیریم. ملی حفاری در هفته اول و دوم وزنهبردار اوتی داشت و همین موضوع باعث شد از کورس قهرمانی فاصله گرفت و میتوان گفت رقابت اصلی بین ذوبآهن و نفت است.
شانس قهرمانی برای همه تیمها وجود دارد
سرمربی تیم وزنهبرداری ذوبآهن در پاسخ به این سوال که فکر میکند چقدر شانس قهرمانی دارد، گفت: به نظرم همان قدر که ما شانس برای کسب عنوان قهرمانی داریم، تیم نفت هم دارد. سال گذشته هم ما در هفته اول یک وزنهبردار اوتی (رسول معتمدی) داشتیم و در رده چهارم جدول قرار گرفتیم، اما کم کم خودمان را بالا کشیدم و عنوان قهرمانی را کسب کردیم. بنابراین با توجه به تجربهای که خودم سال گذشته، معتقدم هر دو تیم در لیگ امسال شانس قهرمانی یکسانی دارند و از الان قابل پیشبینی نیست. من حتی برای تیم ملی حفاری هم شانس قهرمانی قائل هستم، بنابراین در باد قهرمانی نمیخوابیم و هیچ تیمی را هم دست کم نمیگیریم.
لیگ وزنهبرداری گنجایش ۱۰ تیم را دارد
وی در مورد شرایط لیگ وزنهبرداری گفت: میزبانی تیم ملی حفاری در هفته دوم قابل قبول بود و از همه آنها باید تشکر کنم. در هفته اول هم شرایط خوب بود. اما واقعیت این است که پتانسیل وزنهبرداری ایران بیشتر از ۶ تیم است که سه تیم آن نظامی هستند. به نظرم لیگ ما گنجایش ۱۰ تیم را دارد و امیدوارم سرمایهگذاران برای تیمداری در لیگ وزنهبرداری ترغیب شوند. چون هزینه زیادی هم ندارد، البته رئیس فدراسیون قول داده برای سال آینده تعداد تیمهای شرکت کننده در لیگ بیشتر خواهد شد، امیدوارم این اتفاق بیفتد چون به نفع وزنهبرداری ایران است.
فدراسیون از افراد خبره در هیأت ژوری استفاده کند
جباری با اشاره به نقطه ضعف هفته دوم رقابتهای لیگ برتر وزنهبرداری عنوان کرد: به نظرم قضاوت داوران در هفته دوم کمی مشکل داشت. تیم ما به خاطر این موضوع ضرر کرد، امیدوارم در هفته سوم که اهمیت زیادی هم دارد و امتیازها نزدیک به هم است، فدراسیون از افراد خبره برای هیأت ژوری استفاده کند تا اگر هم مشکلی به وجود آمد آنها با بازبینی بتوانند رأی را برگردانند. به نظرم اشتباهات داوری در هفته دوم بیشتر بود و امیدوارم فدراسیون برای این هفته شرایط بهتری هموار کند تا حقی از کسی ضایع نشود.
از مدتها پیش برای وزنهبرداری احساس خطر کرده بودیم
وی در مورد شرایط تیم ملی وزنهبرداری و همچنین رقبای سرسخت میرمصطفی جوادی که در قطرکاپ رکوردشکنی کردند، گفت: ما از مدتها پیش در مورد شرایط وزنهبرداری در المپیک احساس خطر کرده بودیم چون رقبا را میشناسیم و میدانیم همه در سال المپیک با همه توان در مسابقات شرکت خواهند کرد و برای کسب مدال المپیک میجنگند. میرمصطفی جوادی در مسابقات جهانی عربستان نشان داد یک وزنهبردار قدرتمند است و میتوان روی او حساب کرد اما در شرایطی که در یک ضرب بالای ۱۷۰ کیلوگرم وزنه بزند.
جوادی باید در یک ضرب خودش را تقویت کند
جباری تأکید کرد: اگر جوادی در یک ضرب زیر ۱۷۰ کیلوگرم وزنه بزند کار برای او در المپیک سخت خواهد شد، بنابراین کادرفنی باید به این موضوع توجه کند. او در دوضرب مهار خوبی دارد اما یک ضرب را باید تقویت کند. در دسته ۱۰۲ کیلوگرم تنها رضا دهدار تا الان موفق به کسب سهمیه شده و رسول معتمدی به خاطر آسیب دیدگی که پیدا کرده هنوز موفق به کسب سهمیه نشده است، شرایط معتمدی بهتر شده و توانسته در مجموع تا ۳۷۰ کیلوگرم وزنه بزند اما به نظرم باید بیشتر تلاش کند، رقیب او رضا دهدار است، بنابراین باید در مجموع از ۳۹۰ وزنه بالاتر بزند تا از او عبور کند. مرحله بعدی هم باید برای حضور در المپیک خودش را آماده کند.
وزنهبردار سوریه در دسته فوق سنگین را نباید نادیده گرفت
سرمربی تیم ذوبآهن در مورد دسته فوقسنگین گفت: از بین علی داوودی و آیت شریفی، شرایط داوودی در رنکینگ بهتر است اما او هم کارش سخت است، سه رقیب در این دسته دارد ضمن اینکه ما نباید از وزنهبردار سوریه در این دسته غفلت کنیم، او در چند مسابقه فقط وزن کشی کرده و وزنهای بالای سر نبرده بنابراین ما از شرایط آمادگی او اطلاع نداریم، این وزنهبردار سوریه در المپیک توکیو برنز کسب کرده است. با این حال او هم کار سختی دارد اما پتانسیل خوبی دارد و فقط باید در یک ضرب خودش را تقویت کرد و بالای ۲۱۰ کیلوگرم وزنه بزند تا در دو ضرب بتواند با رقبایش بجنگد.
کار وزنهبرداران در المپیک بسیار سخت است
جباری تأکید کرد: به طور کلی وزنهبرداری ایران کار سختی در المپیک دارد و امیدوارم در این سه وزن شرایط برای وزنهبرداران ایران خوب پیش برود. در حال حاضر در دسته ۱۰۲ کیلوگرم سهمیه داریم و رضا دهدار در جایگاه نهم رنکینگ جهانی است ولی در لبه پرتگاه است و اگر یکی دو وزنهبردار بالاتر از او قرار بگیرد ما این سهمیه را از دست خواهیم داد. طبق رنکینگ ۱۰ وزن اول سهمیه المپیک کسب میکنند و دهدار در جایگاه نهم است و در واقع لب مرز است.
استراتژی کادرفنی در قطرکاپ درست بود
مربی وزنهبردار ایران در پاسخ به این سوال که آیا استراتژی کادرفنی در قطرکاپ درست بود که تنها به وزنکشی بسنده کرد، گفت: از بین تیم اعزامی میرمصطفی جوادی و علی داوودی کسب سهمیه کردند، جوادی تا قبل از قطرکاپ در جایگاه چهارم قرار داشت و الان در رده پنجم قرار گرفته است، جوادی با رکوردی که در مسابقات جهانی عربستان زد توانست سهمیه خود را قطعی کند، علی داوودی هم چنین شرایطی دارد. بنابراین به نظرم استراتژی کادرفنی در مورد این دو نفر درست بود. وزنه زدن در مسابقات به چه قیمتی؟! وقتی بدن آماده نیست چرا باید این کار انجام شود.
نیازی به وزنه زدن جوادی و داوودی در قطر نبود
جباری گفت: در مسابقات لیگ جوادی و داوودی هر دو وزنه زدند و به نظرم تصمیم کادرفنی درست بود، شاید برخی معتقد بودند که این دو وزنهبردار اگر در قطرکاپ وزنه میزدند بهتر بود چون تجربه کسب میکردند، که این موضوع از نظر من قابل قبول نیست، چون هم جوادی و هم داوودی هر دو با وجود سن کمی که دارند در میادین بینالمللی زیادی شرکت کردند و نیاز به کسب تجربه ندارند. اگر این دو وزنهبردار در لیگ وزنه نمیزند، میتوانستند در قطرکاپ روی تخته بروند ولی وقتی وزنهبردار چند هفته قبل وزنه زده چرا باید دوباره در این شرایط قرار بگیرد؟!
بهتر بود معتمدی در قطر روی تخته میرفت
وی اظهارداشت: مسابقات قطرکاپ جایزه دلاری برای وزنهبرداران گذاشته بود، اما با توجه به اینکه رکوردهای وزنهبرداران ایران به آن سطح نرسیده بود، بنابراین وقتی بدنهایشان آماده نبوده که برای جایزه دلاری وزنه بزنند چرا باید این کار را میکردند. به نظرم با توجه به تمامی این دلایل، وزنهنزدن آنها تصمیم درستی بود. اما در مورد رسول معتمدی من نظرم متفاوت بود، او در هفته اول لیگ وزنه نزد و اگر اینجا روی تخته میرفت بهتر بود. او از زمانی که مصدوم شده فکر میکنم تنها در مسابقات جهانی عربستان وزنه زد و او کمی نگرانی بابت مصدومیت دستش دارد بنابراین شاید بهتر بود در این مسابقات روی تخته میرفت حتی اگر وزنههایی کمی هم بالای سر میبرد.
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