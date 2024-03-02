شمارش آرای لرستان تمام شده است/اعلام جزئیات بعداز تأییدهیأت نظارت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان یاوری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان لرستان اظهار داشت: قبل از اعلام نتایج بر خودم فرض می‌دانم از همه مردم عزیز و هم استانی‌های غیور و خوب و وظیفه شناس تشکر کنم که با مشارکت خوبشان حماسه‌ای در این برهه حساس و مهم خلق کردند.

وی با بیان اینکه این حضور گرم و صمیمی و پرشور را قدر می‌نهیم، افزود: از همه کسانی که در برگزاری این رویداد سیاسی مهم نقش آفرینی کردند اعم از اصحاب رسانه که یار ما بودند و نامزدهای محترم تشکر می‌کنم.

یاوری یادآور شد: نتایج انتخابات زمانی از رسمیت برخوردار است که مسیر قانونی مربوطه طی شده باشد و به طور رسمی تأیید شده باشد.

وی با بیان اینکه در تمام حوزه‌های انتخابیه شمارش آرا اتمام یافته است، ادامه داد: آرا در حال انتقال به فرمانداری بوده و غالب فرمانداری‌ها کار تجمیع را انجام داده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با یادآوری اینکه فرآیند نظارت باید طی شود، تصریح کرد: با تأیید هیأت نظارت این نتایج قابل تأیید و انتشار است.

یاوری با بیان اینکه از مجموع هفت حوزه انتخابیه اولین حوزه مورد تأیید قرار گرفته است، افزود: در حوزه سلسله و دلفان از‬ مجموع‬ ۱۱۳ هزار و ۵ رأی مأخوذه‏ ۱۰۹ هزار و ۴۳۵ رأی صحیح بوده است.

وی ادامه داد: نفر اول این حوزه انتخابیه محمد حسین محمدی با ۴۳ هزار و ۴۴۵ رأی بوده است.