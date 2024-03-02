۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

شمارش آرای لرستان تمام شده است/اعلام جزئیات بعداز تأییدهیأت نظارت

خرم‌آباد- رییس ستاد انتخابات لرستان اعلام جزئیات آرای حوزه‌های انتخابیه این استان اعم از مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را به بعد از تأیید هیأت نظارت موکول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان یاوری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان لرستان اظهار داشت: قبل از اعلام نتایج بر خودم فرض می‌دانم از همه مردم عزیز و هم استانی‌های غیور و خوب و وظیفه شناس تشکر کنم که با مشارکت خوبشان حماسه‌ای در این برهه حساس و مهم خلق کردند.

وی با بیان اینکه این حضور گرم و صمیمی و پرشور را قدر می‌نهیم، افزود: از همه کسانی که در برگزاری این رویداد سیاسی مهم نقش آفرینی کردند اعم از اصحاب رسانه که یار ما بودند و نامزدهای محترم تشکر می‌کنم.

یاوری یادآور شد: نتایج انتخابات زمانی از رسمیت برخوردار است که مسیر قانونی مربوطه طی شده باشد و به طور رسمی تأیید شده باشد.

وی با بیان اینکه در تمام حوزه‌های انتخابیه شمارش آرا اتمام یافته است، ادامه داد: آرا در حال انتقال به فرمانداری بوده و غالب فرمانداری‌ها کار تجمیع را انجام داده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با یادآوری اینکه فرآیند نظارت باید طی شود، تصریح کرد: با تأیید هیأت نظارت این نتایج قابل تأیید و انتشار است.

یاوری با بیان اینکه از مجموع هفت حوزه انتخابیه اولین حوزه مورد تأیید قرار گرفته است، افزود: در حوزه سلسله و دلفان از‬ مجموع‬ ۱۱۳ هزار و ۵ رأی مأخوذه‏ ۱۰۹ هزار و ۴۳۵ رأی صحیح بوده است.

وی ادامه داد: نفر اول این حوزه انتخابیه محمد حسین محمدی با ۴۳ هزار و ۴۴۵ رأی بوده است.

