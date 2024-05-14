به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار فرهاد اسماعیل اوغلی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت فرارسیدن سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: دومین همایش علمداران مقاومت به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در شهر لاهرود برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش با حضور فاتحان خرمشهر، مدافعان حرم و خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اهالی شریف و مسؤلین لشگری و کشوری و میهمانان گرانقدر از سراسر استان در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده سید ابراهیم بن موسی کاظم (ع) شهر مقدس لاهرود برگزار می‌شود.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای لاهرود با بیان اینکه آزادسازی خرمشهر تبلور اراده ملت ایران در برابر استکبار جهانی است، افزود: سوم خرداد برگ زرینی در کارنامه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است در واقع آزادی خرمشهر در سوم خرداد تحقق آزروی‌های یک ملت بود که در ۲۰۰ سال اخیر در جنگ‌های خود پیروز نشده بود.

سرگرد اسماعیل اوغلی با اشاره به اینکه عملیات وعده صادق و تنبیه و مجازات رژیم صهیونیستی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور حماسه آزادی خرمشهر بود، گفت: بعد از فتح خرمشهر، هیچ حادثه و رویدادی به شیرینی و حلاوت عملیات وعده صادق نبود که در این معرکه ثابت شد وقتی جمهوری اسلامی ایران اراده بکند به آن عمل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات به دشمنان ایران فهماند که اگر کسی بخواهد، گوشه چشمی به خاک این سرزمین داشته باشد با پاسخ کوبنده ملت ایران مواجه خواهد شد.