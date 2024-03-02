به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل از تاس، صندوق بین المللی پول طی گزارشی اعلام کرد که چشم انداز رشد اقتصادی و فعالیت‌های تجاری در جهان در میان مدت ضعیف خواهد بود.

این گزارش در حالی منتشر شده که قرار است از فردا اجلاس وزرای اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۰ در سائو پائولوی برزیل به مدت دو روز برگزار شود.

در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: اقتصاد جهانی در حال تجربه کردن کاهش نسبی رشد اقتصادی است اما چشم انداز رشد در آینده نیز ضعیف به نظر می‌رسد.

این صندوق می‌گوید: چشم‌انداز میان مدت اقتصاد جهانی امیدوار کننده نیست و دلیل آن هم چالش‌های است که مانع رشد اقتصاد جهانی خواهد شد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به رشد ضعیف تولید، پیری جمعیت، مسائل ژئواقتصادی، و آسیب پذیری‌های زیست محیطی و آب و هوایی اشاره کرد.

صندوق بین المللی پول اعلام کرده این چالش‌ها توازن درآمدی در جهان را تحت الشعاع قرار داده و آسیب پذیری اقتصادها در برابر شوک‌های خارجی را افزایش می‌دهد.