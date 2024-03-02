سفر جنجالی گانتس به واشنگتن سرانجام کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه پیامدهای زیانبار سیاست جنگی نتانیاهو در نوار غزه در اراضی اشغالی، دامنه اختلافات میان وزاری کابینه با نتانیاهو نه تنها در اراضی اشغالی رنگ جدی گرفته، بلکه امتداد آن اینک در کاخ سفید نیز بیش از پیش جدی شده است.

با ادامه تلفات ارتش در نوار غزه از یک سو و رکود اقتصادی و فشار معترضان در اسرائیل از سوی دیگر، اختلافات در کابینه جنگ رنگ و بوی جدی به خود گرفته است.

رسانه‌های عبری زبان روز شنبه فاش ساختند که بنی گانتس در اقدامی غیرمنتظره و در دهن کجی آشکار به بنیامین نتانیاهو و بی‌توجه به پروتکل‌های مورد توافق کابینه ائتلافی روز یکشنبه قصد دارد به طور یک جانبه با مقامات کاخ سفید درباره مذاکرات جنگ غزه دیدار و رایزنی کند.

به نوشته رسانه‌های صهیونیستی، سفر معنادار گانتس به واشنگتن در شرایطی که بایستی با امضای نخست وزیر اجرایی شود، نشان دهنده عمق تنش‌ها و اختلاف نظرهای متحدان در داخل کابینه و مقامات کاخ سفید با نتانیاهو است.

از سوی دیگر، منابع خبری آمریکا در ادامه اختلافات نظر کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو درباره ادامه جنگ غزه گزارش دادند که کاسه صبر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا درباره تک رأیی نتانیاهو و تن دادن به خواسته‌های ایتمار بن گویر و بتساییل سموتریش، شرکای تندرو هم حزبی‌اش درباره جنگ سرریز شده است.

رسانه‌های عبری در گمانه‌زنی محورهای نشست عضو کابینه جنگ با دولتمردان کاخ سفید گزارش دادند که بنی گانتس در سفر فردا به واشنگتن، مسئله مبادله اسرا و آتش بس در غزه را با مقامات آمریکایی رایزنی خواهد کرد.

به باور ناظران سیاسی، پرونده آتش بس و تبادل اسرا از موضوعات چالش برانگیز و لاینحل واشنگتن با حزب لیکود در شرایط جاری است و بدین منظور، کاخ سفید پیشتر به نتانیاهو در تهدیدی آشکار هشدار داد که «در صورت اینکه ثابت شود نتانیاهو در روند دو پرونده مذکور برای مقاصد سیاسی خود کارشکنی می‌کند، در این صورت، با برخورد جدی کاخ سفید مواجه خواهد شد.»

نتانیاهو در برزخ شکاف در کابینه و کاهش محبوبیت

از سوی دیگر، نتایج نظرسنجی روزنامه عبری معاریف که اخیراً انجام شد، نشان داد که با افزایش محبوبیت ۵۰ درصدی گانتس در برابر نتانیاهو، شانس وی در میان طرفدارانش برای تصدی نخست وزیری همزمان با ناکامی‌های نتانیاهو و فساد مالی وی افزایش یافته است.

القدس العربی به نقل از رادیو ارتش اسرائیل پیشتر گزارش داد که دامنه اختلافات میان گانتس و نتانیاهو با ادامه جنگ غزه جدی شده، به طوری که گانتس، عضو کابینه جنگ طی هفته‌های گذشته با حمایت برخی از هم حزبی‌های نتانیاهو درصدد براندازی وی بود که این طرح شکست خورد.

گفتنی است از زمان تشکیل شورای ائتلافی جنگ به ریاست نتانیاهو و پیوستن یوآو گالانت، وزیر جنگ و گانتس به عنوان عضو کابینه جنگ، رسانه‌های عبری از تشدید اختلافات میان آنان درباره مدیریت جنگ و پرونده اسرا خبر می‌دهند.