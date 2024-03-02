به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت راه‌وترابری یمن با صدور بیانیه‌ای بر توجه یمن نسبت به امنیت و سلامت کابل‌های ارتباطی زیر آب‌های یمن بر اساس قوانین، معاهده‌ها و توافق‌های بین‌المللی تاکید کرد.

وزارت راه‌وترابری یمن اعلام کرد: آمریکا و انگلیس با هدف خدمت‌کردن به دشمن صهیونیست از شیوه‌های خصمانه و غیرقانونی در جنگ علیه یمن استفاده می‌کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اقدامات خصمانه ناوهای جنگی انگلیس و آمریکا به وقوع برخی اختلالات در کابل‌های ارتباطی زیر دریای سرخ انجامید.

وزارت راه‌وترابری یمن تاکید کرد: این اقدامات خصمانه چالشی بزرگ برای ثبات زیرساخت‌های ارتباطی ایجاد می‌کند و روی خدمات فناوری، ارتباطی و فنی اثر منفی می‌گذارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما اظهارات شرکت ارتباطات بین‌الملل مبنی بر عدم وجود هرگونه ارتباط میان صنعا و موضوع از بین‌رفتن کابل‌های اینترنت زیر دریای سرخ را مورد تأیید قرار می‌دهیم.