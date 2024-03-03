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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲

وال استریت ژورنال؛

۶۰ درصد آمریکایی‌ها مخالف رویکرد بایدن در قبال جنگ غزه هستند

۶۰ درصد آمریکایی‌ها مخالف رویکرد بایدن در قبال جنگ غزه هستند

بر اساس نظرسنجی روزنامه وال استریت ژورنال، ۶۰ درصد آمریکایی‌ها موافق سیاست بایدن در قبال جنگ غزه نیستند و ۴۲ درصد آنها معتقدند که اسراییل در پاسخ به حمله هفتم اکتبر حماس زیاده‌روی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک نظرسنجی که روزنامه وال استریت ژورنال برگزار کرده است نشان می‌دهد که ۴۲ درصد از رأی دهندگان آمریکایی معتقدند که اسرائیل در پاسخ به حملات حماس زیاده‌روی کرده است.

بر اساس نظرسنجی وال استریت ژورنال، ۶۰ درصد آمریکایی‌ها هم موافق رویکرد بایدن در قبال جنگ غزه نیستند.

طبق این نظرسنجی، ۳۳ درصد از رأی دهندگان آمریکایی معتقدند که کشورشان برای کمک به فلسطینی‌ها کم کاری می‌کند.

این نظرسنجی در حالی انجام شده است که سخنگوی سابق آن روا در اظهاراتی کمک‌های هوایی به مردم غزه که طی پنج ماه اخیر درگیر جنگی خانمان سوز بوده و همچنان تحت محاصره شدید قرار دارند را زیر سوال برد.

وی این کمک‌ها را نمایشی تلویزیونی توصیف کرد و در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا این کمک‌ها در رفع بحران گرسنگی اهالی غزه تأثیرگذاری خواهد داشت، گفت: این اقدامات کافی نیست.

کد مطلب 6045051

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