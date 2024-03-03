به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از آویگدور لیبرمن رییس حزب «اسراییل خانه ما» نوشت: کابینه نتانیاهو به پایان راه رسیده و ما باید به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام برویم.

وی پیش بینی کرد که بنی گانتس عضو شورای جنگی رژیم صهیونیستی نیز این موضوع را به صراحت اعلام کند.

با ادامه جنگ در غزه اختلافات در میان سران رژیم صهیونیستی گسترده‌تر شده است. رسانه‌های عبری زبان روز شنبه فاش کردند که بنی گانتس در اقدامی غیرمنتظره و در دهن کجی آشکار به بنیامین نتانیاهو و بی‌توجه به پروتکل‌های مورد توافق کابینه ائتلافی روز یکشنبه قصد دارد به طور یکجانبه با مقامات کاخ سفید درباره مذاکرات جنگ غزه دیدار و رایزنی کند.

در پی این اتفاق رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سفارت اسراییل در واشنگتن، بنی گانتس را در سفر به آمریکا همراهی نمی‌کند و در جلسات سیاسی نیز که قرار است در طول این سفر برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.