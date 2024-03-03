دریافت 4 MB کد مطلب 6044456 https://mehrnews.com/x34pvg ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲ کد مطلب 6044456 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲ ترور یکی از اعضای وابسته به حزب الله توسط ارتش رژیم صهیونیستی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل یک خودروی وابسته به حزبالله لبنان را هدف حمله قرار داد. کپی شد مطالب مرتبط آمریکا غرقشدن کشتی انگلیسی در دریای سرخ را تأیید کرد بیانیه شورای امنیت درباره امدادرسانی بیشتر به غزه منابع فلسطینی: حماس توافق جدید پیشنهادی آتشبس را بررسی میکند شهادت دستکم ۱۴ فلسطینی در بمباران بامدادی منازل رفح برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی حزب الله لبنان سیدحسن نصرالله حمله هوایی
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