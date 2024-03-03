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کد مطلب 6044456
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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

ترور یکی از اعضای وابسته به حزب الله توسط ارتش رژیم صهیونیستی

ترور یکی از اعضای وابسته به حزب الله توسط ارتش رژیم صهیونیستی

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل یک خودروی وابسته به حزب‌الله لبنان را هدف حمله قرار داد.

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