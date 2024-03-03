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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۵۹

آمریکا غرق‌شدن کشتی انگلیسی در دریای سرخ را تأیید کرد

آمریکا غرق‌شدن کشتی انگلیسی در دریای سرخ را تأیید کرد

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا با انتشار بیانیه‌ای غرق‌شدن کشتی انگلیسی در دریای سرخ در پی حمله موشکی نیروهای مسلح یمن را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در غرب آسیا امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس غرق‌شدن کشتی انگلیسی در دریای سرخ در پی حمله موشکی نیروهای مسلح یمن را تأیید کرد.

در این بیانیه آمده که «کشتی روبی‌مار متعلق به یک شرکت انگلیسی سحرگاه روز شنبه در دریای سرخ غرق شد. این کشتی در ۱۸ فوریه هدف اصابت یک موشک بالستیک متعلق به گروه انصارالله (یمن) قرار گرفت. آن‌گونه که در این بیانیه ادعا شده محموله این کشتی «کود سولفات آمونیوم است و غرق‌شدن آن خطر زیست محیطی در دریای سرخ را در پی دارد.»

دولت مردمی یمن دیروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کشتی انگلیسی روبی مار که ۱۳ روز پیش در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفته بود، در دریای سرخ غرق شده است.

نیروهای مسلح یمن طی هفته‌های اخیر در واکنش به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه غزه، هدف قرار دادن کشتی‌ها به مقصد بنادر اراضی اشغالی را آغاز کرده و همچنان با وجود اقدامات نظامی آمریکا و انگلیس به این عملیات خود در دریای سرخ ادامه می‌دهند.

ارتش مردمی یمن ۱۳ روز پیش با صدور بیانیه‌ای حمله به کشتی انگلیسی روبی مار در خلیج عدن را تأیید کرده بود. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در اظهاراتی از هدف قرار دادن کشتی انگلیسی روبی مار در خلیج عدن در عملیات موشکی خبر داده بود.

کد مطلب 6044449

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    نظرات

    • عباس IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      48 0
      پاسخ
      دَم یمنی‌ها گرم. خدا بهشون خیر بده. بیشتر به منافع امریکا و انگلیس بزنن که یه دنیا انسان رو اسیر کردن و از گشنگی دارن می کُشنشون.

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