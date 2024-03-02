شهادت دستکم ۱۴ فلسطینی در بمباران بامدادی منازل رفح

به گزارش خبرگزاری مهر، در بمباران بامدادی امروز جنگندههای رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در محله السلام رفح در جنوب نوار غزه، تاکنون دستکم ۱۴ شهید و دهها زخمی به جا گذاشته است که شماری از آنان کودک هستند.
منابع فلسطینی گزارش دادند که در اولین دقایق بامداد امروز یکشنبه جنگندههای رژیم صهیونیستی منازل مردم در شهر رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کردند که طی آن، دست کم ۱۴ غیر نظامی شهید و از جمله، سه کودک بیگناه به شهادت رسیدند که دو نفر از آنها دوقلو بودند.
ساعاتی قبل، رسانههای خبری فلسطینی گزارش دادند که جنگندههای رژیم صهیونیستی طی بمبارانی شدید اردوگاه جبالیا همزمان با مناطق «خان یونس»، «دیر البلح» را هدف قرار دادند.
منابع فلسطینی پیش از این گزارش دادند که جنگندههای اسرائیلی ساعاتی پیش مناطقی را در خان یونس در جنوب نوار غزه و دیر البلح در مرکز این باریکه و شهر غزه به طرز جنونآمیزی بمباران کردند.
منابع فلسطینی اعلام کردند که ارتش اشغالگر صهیونیستی در عرض چند دقیقه بیش از ۴۰ مرتبه این دو شهر را بمباران کرده است.
گفتنی است که بمبارانهای دقایق اخیر در نوار غزه بسیار شدید و بیسابقه بوده است.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین در جدیدترین آمار شهدا و مجروحان اعلام کرد که شمار شهدای حمله اسرائیل به غزه از ابتدای هفتم اکتبر تاکنون دست کم ۳۰۳۲۰ شهید رسیده و بالغ بر ۷۱۵۳۳ نفر نیز در این حملهها زخمی شدهاند.
این بیانیه میافزاید که پیکر تعدادی از شهدا همچنان زیر آوارها باقی مانده یا در مسیرهای مواصلاتی رها شده و اسرائیل اجازه دسترسی کادر پزشکی و نیروهای امدادی به این افراد را نمیدهد.
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