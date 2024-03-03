اصفهان قرمز شد/ شاخص هوای ۲ منطقه در وضعیت بنفش

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح یکشنبه سیزدهم اسفند با میانگین ۱۶۹ وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۱۶۵، خیابان احمدآباد با ۱۹۳، میدان انقلاب و بولوار کاوه با ۱۷۶، بزرگراه خرازی با ۱۵۳، دانشگاه صنعتی با ۱۶۰، رهنان با ۱۵۶، زینبیه با ۱۶۶، خیابان فرشادی با ۱۷۱، خیابان میرزا طاهر با ۱۵۴ و ولدان با ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه کردآباد (خیابان جی) با ۲۰۷ AQI وضعیت بنفش و بسیار ناسالم را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با ۱۵۶ سجزی با ۱۵۳، زرین شهر با ۱۶۴ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در قهجاورستان با ۲۱۷ AQI بنفش و بسیار ناسالم، در شاهین شهر با ۸۳ AQI قابل قبول و در مبارکه با ۱۰۵ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان روز گذشته نسبت به سکون جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان تا شامگاه امروز هشدار سطح زرد صادر کرده و اعلام کرده بود که لازم از تردد خودروها و فعالیت‌های صنعتی کنترل شود. بنا به اعلام هواشناسی استان از عصر امروز سامانه ناپایدار بارشی در استان فعال می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.