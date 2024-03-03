یک ساختمان نیمه کاره در جنوب تهران آتش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال ملکی گفت: ساعت ۱۶:۳۰ یکشنبه یک مورد حادثه حریق در یک ساختمان در حال ساخت به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتشنشانان نزدیکترین ایستگاه را به همراه تجهیزات مربوطه به محل حادثه واقع در خیابان شهید رجایی، محدوده سه راه ترانسفو اعزام کرد.
وی با اشاره به حضور عوامل آتشنشانی در محل، افزود: با حضور آتشنشانان در محل مشاهده شد که حریق در طبقات فوقانی یک ساختمان ۱۲ طبقه در حال ساخت رخ داده و در جریان آن تعدادی یونولیت دچار حریق شده است. جنس یونولیت نیز به گونهای است که دود زیادی از آن بلند میشود و همین موضوع نیز سبب حساسیت شهروندان شده بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه دود زیادی در پی این حریق به آسمان بلند شده بود، گفت: اما خوشبختانه با حضور آتشنشانان این حریق به سرعت مهار و اطفا شد و حدود نیم ساعت بعد نیز عوامل آتشنشانی با ایمنسازی محل به مأموریت خود خاتمه داده و به ایستگاه بازگشتند.
ملکی با بیان اینکه این حادثه مورد مصدوم یا فوتی نداشت، افزود: علت حادثه از سوی کارشناسان بررسی و اعلام میشود، اما معمولاً در چنین مواردی بیاحتیاطی سبب وقوع حوادث اینچنینی میشود.
نظر شما