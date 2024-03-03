به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان چابهار گفت: بنیاد مسکن تجربیات فراوانی در بازسازی دارد و همزمان با وقوع سیل اقدام به برآورد خسارات کرده است.



‌تخریب ۳۰۰ واحد مسکونی

مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به مشارکت فعال ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن استان در ساعات اولیه وقوع سیل و امدادرسانی به مناطق خسارت دیده از بارندگی در چابهار، دشتیاری، نیکشهر و قصرقند گفت: تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن در مناطق سیل‌زده حضور دارند. ۳۰۰ واحد مسکونی تخریب شده و ۱۵۰۰ واحد مسکونی نیز نیازمند تعمیر است.



وی گفت: پست بودن مناطق جنوب سیستان و بلوچستان و هم‌ترازی با سطح دریا، ریسک وقوع سیل در این مناطق را با هر بارندگی به شدت افزایش داده و تعریف کدهای ارتفاعی متناسب با این شرایط برای ساخت و سازهای روستایی ضروری ساخته است.

