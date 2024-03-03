رسالت دیپلماسی فرهنگی مقابله با جریانات معارض است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جایزه ملی پژوهش‌های برتر روابط فرهنگی بین‌المللی با حضور رضا ملکی مدیر مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیر این جشنواره پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۳ اسفند با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

ملکی در ابتدای این‌نشست گفت: اولین اقدام این جایزه از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است. امروز در دنیایی به سر می بریم که پیچیدگی تحولات ما در خارج از کشور بیش از گذشته است. حضور در چنین دنیایی نیازمند یک هوشمندی است. رقبا و معارضین ما در دنیا از ابزارهای پیچیده، سرمایه گذاری‌های کلان و نیروهای پیچیده‌ای استفاده می‌کنند تا جلوی گفتمان انقلاب را بگیرند و تصویر نادرستی از آن ارایه دهند. رسالت دیپلماسی فرهنگی موفق این است که ضمن پیگیری اهداف خود در راستای گفتمان انقلاب، بتواند با این جریانات معارض به خوبی مقابله کند.

وی افزود: امروز روش‌های گذشته برای طراحی مسیر ما در خارج از کشور پاسخگو نیست و ما به ابزارها و رویکردهای نوین نیاز داریم. محقق شدن این امر به دانش، علم و آگاهی خاص خودش نیاز دارد. برای رسیدن به دیپلماسی دانش‌بنیان نیازمند یافته‌های علمی و فعالیت‌های علمی هستیم تا اول میدان را به درستی بشناسیم و ارتباط خود با این میدان را پیدا کنیم و بعد مسیر خود را تشخیص دهیم.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سخنان خود گفت: مراکز علمی پژوهش‌های شایسته‌ای در این زمینه انجام داده اند. ایجاد ارتباط بین دو ظرفیت دانشگاهی و دولتی در راستای رسالت سازمان است، بر این اساس، از اواخر سال ۱۴۰۱ ایده برگزاری یک جایزه ملی در حوزه پژوهش‌های برتر در زمینه روابط فرهنگی بین الملل شکل گرفت. شورای سیاستگذاری با حضور مقامات ذی ربط در مرکز علمی دانشگاهی کشور تدوین شد و آیین‌نامه آن در آنجا به تصویب رسید و بر اساس این آیین نامه، فرآیند کار جایزه ملی از اواخر بهار ۱۴۰۲ آغاز شد. مراکز و دانشگاه‌هایی مثل تهران، علامه، تربیت مدرس، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، جامعه المصطفی و سایر دانشگاه‌های برتر مشارکت فعال داشتند. تمام فرآیند علمی در مراکز دانشگاهی صورت گرفت. این فراخوان به اطلاع دانشگاه‌های سراسر کشور رسید و ما آثار مختلفی را دریافت کردیم.

وی ادامه داد: فراخوان جشنواره در حوزه‌های مختلف مثل ترجمه و تالیف کتاب و پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی و گزارش‌های سیاسی و پژوهشی منتشر شد. در مجموع ۳۰۵ اثر برگزیده و ۷۰ عنوان کتاب، ۱۵۵ مقاله، ۱۳ رساله دکتری و ۲۵ پایان نامه منتخب این جایزه شدند. برخی آثار به زبان عربی و انگلیسی بودند که در فرآیند علمی و اصولی مورد ارزیابی چند مرحله‌ای قرار گرفتند. ساختار کلی هر اثر، روش تحقیق و چارچوب نظری، شیوه نگارش علمی، ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش برای ارزیابی آثار در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه این اولین جایزه است از ۱۰ تا ۵۰ میلیون به نفرات اول تا سوم اعطا خواهد شد. جایزه ویژه ۴۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود اما هیچکدام این آثار موفق به دریافت این جایزه نشدند. مراسم اختتامیه نخستین جایزه ملی پژوهش‌های برتر روابط فرهنگی بین المللی روز سه شنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

ملکی در پایان گفت: از دستاوردهای این جایزه، شناسایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در زمینه بحث است. این جایزه کمک می‌کند ما از این پژوهش‌ها حمایت کنیم تا کاربردی و مسئله محور شود و در حوزه سیاست پژوهی روابط فرهنگی بین المللی استفاده شود. مراکز علمی و دانشگاهی با این جایزه پیوند برقرار کنند، این پیوند باعث انگیزه دادن به دانشجویان و اساتید می‌شود تا اقدامات پژوهشی‌شان دیده و از آنها در راستای اهداف نظام بهره‌برداری شود. این جایزه هر ساله برگزار خواهد شد، رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی این جایزه نهایت همکاری و تلاش خود را به کار گیرند.